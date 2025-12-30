Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

  • 30 дек 2025 | 08:11
  • 897
  • 6
Тренто с чиста победа над Монца за Купата на Италия

Актуалният италиански шампион Тренто се наложи над Монца с 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) в турнира за Купата на Италия по волейбол и намери място във финалната четворка.

В състава на Монца бяха националът Мартин Атанасов, който завърши с две точки, както и младежкият национал Жасмин Величков, който се появи като резерва.

Най-резултатен в мача бе италианският национал Алесандро Микиелето от Тренто, който отбеляза 15 точки за успеха.

На полуфинала за Купата на Италия Тренто ще играе срещу победителя от двубоя между Пиаченца и Модена, който е днес.   

