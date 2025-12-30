Алекс Грозданов и Богданка на полуфинал за Купата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) се класираха за финалната четворка на турнира за Купата на Полша

Грозданов и компания се наложиха като гости на втородивизионния Стал (Ниса) с 3:1 (25:22, 16:25, 25:17, 25:20) в мач от 1/4-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 2500 зрители.

Така Богданка ще играе на финалния турнир за Купата на страната в зала "Таурон Арена" в Краков. Там на полуфиналите шампионите на Полша ще излязат срещу силния тим на Индикпол АЗС (Олшчин). Срещата ще бъде в събота (10 януари 2026-а) от 15,45 часа българско време.

Алекс Грозданов игра цял мач и завърши със скромните 5 точки (50% ефективност в атака - +4) за успеха.

Над всички за Богданка беше звездата Вилфредо Леон със страхотните 23 точло (8 аса!, 3 блока, 46% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +13) за победата и закономерно бе избран за MVP на мача.

За домакините от Ниса Камил Косиба реализира 16 точки (1 блок, 3 аса, 46% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане +12), а Виктор Мусял и Рафал Путковски завършиха с 13 и 12 точки.

Снимки: plusliga.pl