Волейболът не спира в двора на семейство Николови

  30 дек 2025
"Мама все още го може!" – с усмивка и много любов написа световният вицешампион с България Симеон Николов.

Той сподели видео в социалните мрежи, на което "разцъква" волейбол в двора заедно с майка си Мая. Така Мони Николов се отдава на почивка от волейбола... с волейбол.

По-малкият от братята Николови, които поведоха България към най-големият успех на страната в този спорт от 1970 година, размени няколко подавания с майка си Мая, която показа, че все още го може.

Мони има само няколко дни в София, за да прегърне близки и приятели и да си вземе дъх у дома, преди отново да се върне в Русия. Първият мач на неговият Локомотив (Новосибирск) за новата година е на 4 януари – домакинство на Кузбас (Кемерово).

