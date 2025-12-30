Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

Спортен комплекс „Бароко“ в Студенски Град се превърна в арена на истински тенис празник в последните дни на годината. На 27 и 28 декември десетки млади таланти до 14-годишна възраст премериха сили в коледно-новогодишен турнир, който предложи не само оспорвани битки, но и много празнично настроение.

Програмата започна в събота със схемите поединично, където емоциите на корта бяха нажежени до червено. При момчетата над всички доминира Андрей Илев. Той демонстрира изключителна техника и тактическа зрялост, които му осигуриха първото място.

При момичетата титлата остана у дома. Представителката на домакините от ТК „Бароко Спорт“ – Ния Стайкова, показа желязна воля и след серия от оспорвани мачове вдигна шампионската купа пред родна публика.

Вторият ден от турнира бе посветен на играта по двойки – формат, който винаги носи допълнителен заряд и учи децата на отборна игра. Шампиони при дуетите станаха Андрей Илев и Матей Гергов (НСА). За Илев това бе втори трофей от уикенда, а партньорството му с Гергов се оказа печелившата формула за неделния триумф.

Организаторите се бяха погрижили нито едно дете да не си тръгне разочаровано. Благодарение на партньорите от Алианц България, всички участници получиха специални коледни подаръци. За призьорите, освен традиционните купи, имаше и допълнителни изненади, които направиха награждаването още по-тържествено.

„Най-важното за нас е, че децата се забавляваха и изпращат годината с положителни емоции. Видяхме много талант и спортен дух на корта, което ни дава увереност за бъдещето на българския тенис“, сподели Мирослав Гергов, който бе турнирен директор на събитието.

С този турнир младите надежди на клуба сложиха точка на една успешна спортна година, заредени с мотивация за предстоящия сезон 2026.