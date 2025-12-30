Популярни
Силен Димитър Димитров с 19 точки, Бусан завърши годината с победа

  • 30 дек 2025 | 18:53
  • 81
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) завършиха календарната година с победа в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му се наложиха у дома над Кепко Виксторм (Сувон) с 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 26:24) в 18-ата си среща от редовния сезон, играна днес пред над 3000 зрители.

Така Бусан остава на 5-о място във временното класиране с 9 победи, 9 загуби и 27 точки, с колкото е и Кепко на 4-та позиция, но с 10 победи и 8 загуби. Следващият мач за Димитров и компания е отново домакинство, но на Уури Кард УуриУОН (Сеул). Мачът е в петък (2 януари 2026-а) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров изигра нов силен мач за Бусан и стана най-полезен с 19 точки за победата.

За тима на Кепко канадският диагонал Шарън Върнън-Евънс заби 25 точки, но и това не помогна за успеха.

