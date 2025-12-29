Популярни
Мартин Петров: Поздравявам ЦСКА, клубът е много голям бранд и се нуждаеше от това

  • 29 дек 2025 | 14:31
  • 1570
  • 0

Легендата на ЦСКА и българския футбол - Мартин Петров, посети новооткрития магазин на "червените", за да купи подаръци за своите близки.

“Поздравявам футболния клуб с откриването на магазина, нуждаеше се от такова нещо. ЦСКА е бранд, и то много голям бранд. Трябва да се развива в такава посока. Смятам, че плановете на клуба и това, което дочувам за развиването на този бранд в още по-голям аспект, е правилната крачка. Поздравления! Пожелавам успех. Клубът се нуждаеше от това. Разбира се, черешката на тортата е отборът да има резултати. Това се надяваме като армейци и хора, които обичаме този клуб.

Пожелавам успех на клуба през новата година. Смятам, че е тръгнал в правилната посока. Да се надяваме през следващата година да видим отново стадиона, който всички чакаме. Тази феноменална атмосфера, която създадоха на финала за купата на България, да я видим и изпитаме отново.

На привържениците, на целия народ, на младежта пожелавам да бъдат здрави, позитивни и да не се отказват от мечтите си. Привържениците на ЦСКА да продължават да подкрепят отбора и да не се отказват никога, защото клубът се нуждае от вас. Надявам се с вашата подкрепа, клубът да отиде там, където заслужава", каза Марто Петров пред сайта на ЦСКА.

