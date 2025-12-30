Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

Австралийският тенисист Ник Кирьос сподели мнението си относно критиките към мача от „Битката на половете“, който изигра срещу лидерката в ранглистата на WTA Арина Сабаленка.

Ник Кирьос надигра Арина Сабаленка в демонстративен мач, наречен "Битката на половете"

На 28 декември Кирьос и Сабаленка изиграха демонстративен мач в Дубай, който завърши с победа на австралийката с 6:3, 6:3.

„Работата е там, че всички, които бяха негативно настроени, гледаха. Това е красотата. Това е може би най-обсъжданото събитие в спорта през последните шест месеца. Ако погледнете броя на взаимодействията в социалните медии, в новините, навсякъде, е ясно, че всички, които бяха негативно настроени и гледаха, в крайна сметка се насладиха.

Те не са искали да му се насладят, но се получи обратното. Сигурен съм, че ако повторим мача с нея, това ще се превърне в културно движение, което ще се случва по-често. Мисля, че това е стъпка в правилната посока“, заяви Кирьос пред Tennis365.

Кирьос е на 671-во място в света. Той е спечелил седем турнира от ATP и е достигнал до финала на „Уимбълдън“ през 2022 г. Сабаленка е спечелила 21 титли от WTA, включително четири титли от Големия шлем.