На североизточния фронт се очертава битка без победител

  • 30 дек 2025 | 09:48
  • 466
  • 0
На североизточния фронт се очертава битка без победител

В последните четири сезона, от годината на своето създаване, Фратрия се превърна в най-младия и най-бързо прогресиращ клуб в страната. С изключение на тима от Бенковски, в Североизточния регион в последните издания битките нямат ясен и краен победител, а по-скоро се превръщат в престижен футболен маратон, в който завоюването на първото място носи най-престижния лавров венец.

През последните години много от отборите в Североизтока алармират, че изпитват сериозни затруднения при намирането на футболни благодетели и финансови средства, които да гарантират не само престижно представяне в групата, но и реална възможност за израстване и участие в професионалния футбол. Най-красноречивият пример в това отношение е Септември Тервел.

Тимът от Тервел достигна до историческо първо място през изминалата кампания, което зарадва привържениците, изпълващи трибуните на стадион „Хан Тервел“. През настоящия сезон отборът повтаря и затвърждава амбициите си отново да бъде първенец. На практика мнозина от футболистите на Септември преди няколко сезона, под ръководството на Георги Иванов – Геша, пожънаха успех и с тима на Черноморец Балчик във Втора лига. Опитът на състезатели като участника в Шампионската лига с БАТЕ Борисов Владо Мирчев, както и на Генади Луго, Николай Иванов, Тодор Вълканов, Кристиян Пешков и Ивайло Лазаров, е безценен за развитието на отбора.

Клубът се поддържа от човек като Добрин Иванов – истински любител на футбола и градския тим, гордост за Тервел. Въпреки огромните му усилия, както и подкрепата на Общината, ресурсите не са достатъчни, за да се осигури финансов комфорт за участие в професионалния футбол, където изискванията са значително по-високи по отношение на заплащане, спортна инфраструктура и спортно-техническа база.

Сходна е ситуацията и при най-големия конкурент през последните години и настоящия сезон – Черноморец Балчик. Клубът разполага с чудесен, кокетен стадион, разположен върху скала и впечатляващо напомнящ на „Ещадио Мунисипал де Брага“ в Португалия, както и със солидни футболисти от ранга на Миро Начев, Йордан Радев, Никола Владев и Мартин Янакиев.

Третият отбор, който прави добро впечатление с изявите си, е Черноломец Попово, воден от своя вездесъщ капитан Беадир Беадиров. Клубът притежава симпатичен и добре поддържан стадион, разполага със сплав от млади и опитни играчи, но финансовите възможности отговарят на нивото на Трета лига.

Останалите отбори от Североизтока следват добре познат сценарий – стремеж към достойно представяне и постоянно търсене на средства за продължаване на футболните традиции. Третият тим на Лудогорец, дубълът на Черно море и съставът на Спартак всяка година подготвят определен набор от млади кадри, чиито изяви трябва да впечатлят треньорите на първите отбори на тези клубове.

Тази тенденция се запазва и към днешна дата, а ръководствата на фаворитите за първото място се надяват, че добрите изяви на техните отбори ще бъдат забелязани от по-силни спонсори и от хора в Североизточна България, които истински милеят за футбола в този регион.

/Пламен Трендафилов/

