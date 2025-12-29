Популярни
Южна Африка си осигури класирането за следващата фаза след зрелищен сблъсък със Зимбабве

  • 29 дек 2025 | 20:17
  • 839
  • 0

Южна Африка си осигури второто място в група "В" на Купата на африканските нации, а с това и класиране в следващата фаза надпреварата, след като победи с 3:2 Зимбабве в зрелищен двубой, игран в Маракеш.

Южна Африка доминира в първата половина на първата част и поведе в резултата още в седмата минута, когато удар на Чепанг Мореми рикошира сериозно в бранител на Зимбабве и прехвърли безпомощния Аруби. "Бафана Бафана" обаче не успя да надгради и в 19-ата минута допусна изравнително попадение чрез страхотна солова акция на Таванда Масванхисе, който премина между трима бранители и стреля покрай Уилямс. След този гол Зимбабве бе по-добрият отбор до почивката. Нови попадения обаче нямаше.

Южна Африка започна много силно второто полувреме и в 50-ата минута Лайл Фостър направи 2:1, след като се възползва от колективна грешка в отбраната на Зимбабве и прехвърли с глава Аруби.

В 57-ата минута Аполис можеше да увеличи преднината на Южна Африка, но този път стражът на Зимбабве се намеси добре и спаси.

В 64-тата "воините" можеха да изравнят за втори път, но удар на Масванхисе срещна гредата. Десет минути след това равенството бе възстановено. Уилямс изби поредния изстрел на Масванхисе, но топката рикошира в главата на Оубри Модиба, който си отбеляза автогол.

Южна Африка все пак стигна до победата с гол от дузпа на Освин Аполис в 82-рата минута.

Така "Бафана Бафана" завършиха на втората позиция с актив от шест точки - една зад Египет. Зимбамбре остана на дъното и отпада от надпреварата.

