Семейство Мбапе гласува доверие на Гаел Клиши

Френският клуб Каен, който е притежание на семейството на Килиан Мбапе, обяви раздялата с треньора си Максим д'Орнано преди втората част на сезона. След серия от разочароващи резултати Каен се намира на десето място в класирането на Насионал - третото ниво на френския футбол.

Нормандският отбор претърпя разочарования и в турнира за Купата на Франция, като отпадна от скромния Байо след загуба с 2:3. Тимът има само една победа в последните си седем срещи.

"Каен обявява край на сътрудничеството си с Максим д'Орнано, който беше треньор на първия отбор от началото на сезона. Въпреки ежедневните му ангажименти, клубът иска да намери нова спортна динамика за втората половина на сезона", се казва в изявление на клуба.

Така на поста застава бившият френски национал Гаел Клиши. Така бившият защитник на Арсенал за първи път ще бъде треньор на професионален отбор, като до момента е бил асистент на Тиери Анри и на Жералд Батикъл в младежкия национален тим на "петлите" и е олимпийски вицешампион от Париж през 2024.

"Каен обявява назначението на Гаел Клиши като основен треньор на първия отбор. Бившият национал на Франция (20 мача) ще донесе на клуба опита си на много високо ниво, познанията си за модерния футбол и изискванията си", се казва още в обръщението на клуба.

Les premiers pas de Gaël Clichy en tant qu’entraîneur du @SMCaen Le nouveau coach du Stade Malherbe va diriger sa 1re séance d’entraînement. Il est notamment accompagné de son adjoint Marvin Esor ainsi que du reste du staff en place avec son prédécesseur, Maxime d’Ornano pic.twitter.com/Robqov1eoY — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) December 29, 2025

Снимки: Gettyimages