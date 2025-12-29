Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Облик Севил се цели в доминация през 2026 г.

Облик Севил се цели в доминация през 2026 г.

  • 29 дек 2025 | 15:39
  • 507
  • 0
Облик Севил се цели в доминация през 2026 г.

Облик Севил си е поставил за цел да продължи доминацията си на 100 метра и през 2026 г., изпращайки ясно послание към своите основни съперници.

Ямайският спринтьор отправи смело предупреждение към Ноа Лайлс, Лециле Тебого, Кишейн Томпсън и останалите си конкуренти преди началото на сезон 2026.

Настоящият световен шампион на 100 метра се радваше на звездна кампания през 2025 г. и потвърди амбицията си да пренесе този импулс и в следващата година.

След като се бореше с контузия в пръста на крака през предходния сезон, Облик Севил претърпя операция, която напълно разреши проблема и му позволи да завърши 2025 г. по възможно най-добрия начин.

Въпреки по-ранните трудности, той спечели няколко победи в Диамантената лига в Лондон и Лозана, като кулминацията беше личен рекорд от 9.77 секунди, с който спечели финала на 100 метра за мъже на Световното първенство по лека атлетика.

Облик Севил изрази решимостта си да остане доминираща сила в леката атлетика, разсъждавайки върху върховете и спадовете в своя спортен път.

Той призна, че мотивацията идва както от разочарованието да пропуснеш подиума, така и от тръпката да си на върха му.

Севил подчерта, че усещането за успех на най-високо ниво е несравнимо и е подхранило амбицията му да поддържа това ниво на представяне за продължителен период от време.

Ямайският крал на спринта даде да се разбере, че фокусът му за предстоящите сезони не е само върху индивидуалните победи, а върху постоянното присъствие сред елита на спорта, като се стреми да остави трайно въздействие и да запази мястото си на почетната стълбичка.

"Искам да доминирам в леката атлетика, защото знам какво е да не си на подиума, а знам и какво е да си на подиума. Ще бъда на подиума доста дълго време, защото това е страхотно чувство и искам да остана там“, заяви Облик Севил пред Television Jamaica.

Облик Севил допълни, че ще обсъди плановете си със своя треньор Глен Милс, за да определи най-добрия курс на действие занапред.

Той също така посочи, че обмисля да участва в няколко състезания на 200 метра, за да оцени формата си и да види какви времена може да постигне.

"Е, треньорът и аз ще обсъдим това и ще видим накъде ще тръгнат нещата оттам. Искам да пробягам няколко 200-метрови дистанции и да видя какво ще бъде времето“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Спринтьорската звезда Гаут Гаут купи къща на семейството си

Спринтьорската звезда Гаут Гаут купи къща на семейството си

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 784
  • 0
Надер и Афонсо триумфираха на 10 км в Лисабон

Надер и Афонсо триумфираха на 10 км в Лисабон

  • 29 дек 2025 | 12:26
  • 396
  • 0
Рейнолд Черуйот е уверен, че Кения ще спечели трета поредна световна титла в смесената щафета

Рейнолд Черуйот е уверен, че Кения ще спечели трета поредна световна титла в смесената щафета

  • 29 дек 2025 | 10:54
  • 693
  • 0
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 9119
  • 2
Буркард и Брем с победи на 5 км в Ашау

Буркард и Брем с победи на 5 км в Ашау

  • 29 дек 2025 | 10:18
  • 545
  • 0
Звездно присъствие във Франция на 1 февруари

Звездно присъствие във Франция на 1 февруари

  • 29 дек 2025 | 10:06
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 4849
  • 1
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 31451
  • 1
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 22480
  • 13
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 47884
  • 89
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 16929
  • 14
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 35617
  • 28