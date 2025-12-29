Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  3. Носителят на Копа Либертадорес убеди треньора да остане с нов договор

Носителят на Копа Либертадорес убеди треньора да остане с нов договор

  • 29 дек 2025 | 14:44
  • 186
  • 0
Носителят на Копа Либертадорес убеди треньора да остане с нов договор

Бившият играч на Атлетико Мадрид и Челси Филипе Луис, който стана шампион в Копа Либертадорес с Фламенго и достигна до финала на Междуконтиненталната купа (загубен след дузпи от Пари Сен Жермен), поднови договора си с клуба като треньор до декември 2027 г. и остави зад гърба си конфликта, който се беше разразил.

След празненствата по повод спечелената титла 40-годишният наставник влезе в спор с най-популярния тим в Бразилия, тъй като, според хора от клуба, той бил поискал заплата от пет милиона евро чисто на година, както и бонуси за трофеи и ниска откупна клауза в случай че бъде потърсен от отбор от чужбина. Клубът от Рио де Жанейро обаче отказа да изпълни това искане, въпреки че през последната година той е бил сред най-нископлатените треньори в лигата.

За да се стигне до споразумение и двете страни е трябвало да направят отстъпки и в крайна сметка Фламенго потвърди, че бившият ляв бек остава в тима с нов контракт.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

  • 29 дек 2025 | 13:47
  • 2113
  • 0
Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

  • 29 дек 2025 | 13:43
  • 327
  • 0
Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

  • 29 дек 2025 | 13:09
  • 1098
  • 0
Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 1184
  • 2
Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

  • 29 дек 2025 | 12:02
  • 1531
  • 1
Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 3310
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 713
  • 0
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 14079
  • 8
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 38106
  • 64
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 11846
  • 11
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 31928
  • 26
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 11783
  • 7