Носителят на Копа Либертадорес убеди треньора да остане с нов договор

Бившият играч на Атлетико Мадрид и Челси Филипе Луис, който стана шампион в Копа Либертадорес с Фламенго и достигна до финала на Междуконтиненталната купа (загубен след дузпи от Пари Сен Жермен), поднови договора си с клуба като треньор до декември 2027 г. и остави зад гърба си конфликта, който се беше разразил.

След празненствата по повод спечелената титла 40-годишният наставник влезе в спор с най-популярния тим в Бразилия, тъй като, според хора от клуба, той бил поискал заплата от пет милиона евро чисто на година, както и бонуси за трофеи и ниска откупна клауза в случай че бъде потърсен от отбор от чужбина. Клубът от Рио де Жанейро обаче отказа да изпълни това искане, въпреки че през последната година той е бил сред най-нископлатените треньори в лигата.

За да се стигне до споразумение и двете страни е трябвало да направят отстъпки и в крайна сметка Фламенго потвърди, че бившият ляв бек остава в тима с нов контракт.