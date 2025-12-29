Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. FIFA Best също се мести в Дубай

FIFA Best също се мести в Дубай

  • 29 дек 2025 | 13:57
  • 222
  • 0
FIFA Best също се мести в Дубай

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Дубай ще бъде домакин на церемонията по връчване на наградите на Световната футболна централа догодина.

Наградите FIFA Best отличават най-добрите играчи във футбола за мъже и жени, както и треньори и отбори, гласувани от фенове, представители на медиите, капитани и треньори на националните отбори.

„Мога да обявя тук ново партньорство, което сключихме заедно, за да почетем най-добрите играчи, треньори и отбори тук, в Дубай“, каза Инфантино на Световната спортна среща на върха в града.

„Насладихме се на спорта и сега ще се насладим още повече на единството, което спортът носи на целия свят.“

На изданието през 2025 г. в Доха френският нападател Усман Дембеле беше обявен за футболист на годината, а испанката Айтана Бонмати спечели наградата при жените.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

  • 29 дек 2025 | 13:47
  • 2080
  • 0
Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

  • 29 дек 2025 | 13:43
  • 326
  • 0
Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

  • 29 дек 2025 | 13:09
  • 1091
  • 0
Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 1176
  • 2
Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

  • 29 дек 2025 | 12:02
  • 1524
  • 1
Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 3302
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 478
  • 0
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 13980
  • 8
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 37980
  • 64
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 11768
  • 11
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 31879
  • 26
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 11743
  • 7