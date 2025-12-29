FIFA Best също се мести в Дубай

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че Дубай ще бъде домакин на церемонията по връчване на наградите на Световната футболна централа догодина.

Наградите FIFA Best отличават най-добрите играчи във футбола за мъже и жени, както и треньори и отбори, гласувани от фенове, представители на медиите, капитани и треньори на националните отбори.

„Мога да обявя тук ново партньорство, което сключихме заедно, за да почетем най-добрите играчи, треньори и отбори тук, в Дубай“, каза Инфантино на Световната спортна среща на върха в града.

„Насладихме се на спорта и сега ще се насладим още повече на единството, което спортът носи на целия свят.“

На изданието през 2025 г. в Доха френският нападател Усман Дембеле беше обявен за футболист на годината, а испанката Айтана Бонмати спечели наградата при жените.