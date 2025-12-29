Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Звездно присъствие във Франция на 1 февруари

Звездно присъствие във Франция на 1 февруари

  • 29 дек 2025 | 10:06
  • 117
  • 0

Европейските шампионки на закрито Джесика Схилдер и Агате Гийемо са потвърдили участието си в състезанието Meeting de l’Eure във Вал дьо Рой на 1 февруари. Схилдер ще се стреми към две поредни победи във Вал дьо Рой, след като откри сезона си миналата година с победа на това събитие с 19.85 м в тласкането на гюле. 

Схилдер спечели европейската титла на закрито на родна земя в Апелдорн с холандски рекорд от 20.69 м, преди да грабне златото на Световното първенство по лека атлетика в Токио в шестия кръг. Гийемо, която спечели титлата на 1500 м в Апелдорн миналата година, е потвърдена и за милята във Вал дьо Рой.

Други имена, чието участие вече е потвърдено, са изгряващата звезда при жените от 2025 г. Одри Веро, настоящата европейска шампионка на 800 м за девойки до 23 години, и сребърният медалист от света и Европа на 60 м с препятствия на закрито Вилхем Белосиан.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Елиуд Кипчоге: Не се оттеглям

Елиуд Кипчоге: Не се оттеглям

  • 25 дек 2025 | 12:33
  • 2864
  • 0
Топ 5 на жените в леката атлетика за 2025 г.

Топ 5 на жените в леката атлетика за 2025 г.

  • 25 дек 2025 | 10:34
  • 9494
  • 3
Ледена кралица

Ледена кралица

  • 25 дек 2025 | 09:44
  • 8370
  • 1
Ева Свобода показа котенцата

Ева Свобода показа котенцата

  • 25 дек 2025 | 09:15
  • 3795
  • 2
Коледно настроение в семейството на Якоб Ингебригтсен

Коледно настроение в семейството на Якоб Ингебригтсен

  • 25 дек 2025 | 08:47
  • 2556
  • 0
Олимпийският шампион на 100 метра със семейна коледна фотосесия

Олимпийският шампион на 100 метра със семейна коледна фотосесия

  • 25 дек 2025 | 08:19
  • 2981
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 13814
  • 6
Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

  • 29 дек 2025 | 08:00
  • 6912
  • 10
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 10558
  • 2
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 16830
  • 27
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 8901
  • 0
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 28730
  • 38