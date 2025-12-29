Звездно присъствие във Франция на 1 февруари

Европейските шампионки на закрито Джесика Схилдер и Агате Гийемо са потвърдили участието си в състезанието Meeting de l’Eure във Вал дьо Рой на 1 февруари. Схилдер ще се стреми към две поредни победи във Вал дьо Рой, след като откри сезона си миналата година с победа на това събитие с 19.85 м в тласкането на гюле.

Схилдер спечели европейската титла на закрито на родна земя в Апелдорн с холандски рекорд от 20.69 м, преди да грабне златото на Световното първенство по лека атлетика в Токио в шестия кръг. Гийемо, която спечели титлата на 1500 м в Апелдорн миналата година, е потвърдена и за милята във Вал дьо Рой.

Други имена, чието участие вече е потвърдено, са изгряващата звезда при жените от 2025 г. Одри Веро, настоящата европейска шампионка на 800 м за девойки до 23 години, и сребърният медалист от света и Европа на 60 м с препятствия на закрито Вилхем Белосиан.