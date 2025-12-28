Адриан Андреев се отказа без игра в полуфинала на турнира в Агадир

Българинът Адриан Андреев се отказа да играе в полуфинала на сингъл на турнира по тенис на червени кортове в Агадир (Мароко) с награден фонд 15 хиляди долара. Така 24-годишният българин прати на финала германеца Диего Дедура, който утре ще спори за титлата срещу победителя от другия полуфинал между представителя на домакините Реда Бенани и Шон Кюенен от Франция.

В петък Адриан Андреев, който бе поставен под номер 7 в схемата на турнира, отстрани руснака Денис Клок след 3:6, 7:5, 7:6 (6), като мачът опръдлжи повече от 3 часа и половина. Това бе втора победа за него в рамките на ден, като по-рано бе спечелил и срещу Али Мисум от Мароко с 6:1, 6:2.