Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев се отказа без игра в полуфинала на турнира в Агадир

Адриан Андреев се отказа без игра в полуфинала на турнира в Агадир

  • 28 дек 2025 | 17:47
  • 466
  • 0
Адриан Андреев се отказа без игра в полуфинала на турнира в Агадир

Българинът Адриан Андреев се отказа да играе в полуфинала на сингъл на турнира по тенис на червени кортове в Агадир (Мароко) с награден фонд 15 хиляди долара. Така 24-годишният българин прати на финала германеца Диего Дедура, който утре ще спори за титлата срещу победителя от другия полуфинал между представителя на домакините Реда Бенани и Шон Кюенен от Франция.

В петък Адриан Андреев, който бе поставен под номер 7 в схемата на турнира, отстрани руснака Денис Клок след 3:6, 7:5, 7:6 (6), като мачът опръдлжи повече от 3 часа и половина. Това бе втора победа за него в рамките на ден, като по-рано бе спечелил и срещу Али Мисум от Мароко с 6:1, 6:2.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нестеров грабна титлата на двойки в Монастир, утре излиза за тази на сингъл

Нестеров грабна титлата на двойки в Монастир, утре излиза за тази на сингъл

  • 27 дек 2025 | 18:42
  • 2607
  • 0
Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

Преди финала на двойки Нестеров се класира и за този на сингъл в Монастир

  • 27 дек 2025 | 16:57
  • 2243
  • 1
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите в Анталия

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите в Анталия

  • 27 дек 2025 | 12:16
  • 668
  • 1
Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

  • 27 дек 2025 | 02:07
  • 1130
  • 0
Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

  • 26 дек 2025 | 18:10
  • 3505
  • 0
Нестеров е полуфиналист в Монастир

Нестеров е полуфиналист в Монастир

  • 26 дек 2025 | 16:20
  • 906
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 4148
  • 8
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 1787
  • 0
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 28391
  • 79
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 14203
  • 3
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 12403
  • 2
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 14901
  • 11