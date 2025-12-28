Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

Състезаващата се за България Анина Цюрбриген не успя да завърши изключително коварния първи манш на валидния за Световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите слалом в австрийския курорт Земеринг.

Трасьор на първия манш на „Панорамо“ беше треньорът на Швейцария Денис Вик, който нареди вратите по такъв начин, че практически половината от стартиралите 79 състезателки не успяха да стигнат успешно до финала. За това, разбира се, спомогна и състоянието на пистата, което беше далеч от оптималното и много бързо се образуваха коловози и дупки, които започнаха да затрудняват скиорките.

Цюрбриген стартира с №77, но отпадна в резултат на грешка, допусната малко след средата на нейното спускане. Преди това тя беше натрупала пасив от 3.24 секунди спрямо водачката, но все още имаше шанс да се класира за топ 30, ако беше стигнала до финала, тъй като разликите в първия манш бяха огромни.

В челото на класирането световната шампионка в дисциплината Камий Раст от Швейцария поведе с време от 54.70 секунди и аванс от 0.09 секунди пред Лара Колтури от Албания. Световната шампионка от 2021 година Катарина Лийнсбергер (Австрия), която откри състезанието, се класира трета на 0.34 от първото място, а победителката от първите четири слалома за сезона Микаела Шифрин (САЩ) остана четвърта на 0.54 от водачката.

По-назад вече започнаха да се отварят разлики и вторият манш беше затворен от Бианка Беке Вестхоф, която изостана с цели 5.94 от Раст, след като стартира с №47. А състезателката с най-заден стартов номер, която се класира за втория манш, беше представителката на домакините Натали Фалх, която заето 20-то място с пасив от 3.95 спрямо водачката.

Вторият манш на последния за календарната 2025 година старт в Световната купа при дамите е предвиден за 18:45 часа българско време и той ще се проведе изцяло под изкуственото осветление на „Панорама“.