Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

  • 28 дек 2025 | 16:59
  • 332
  • 0
Анина Цюрбриген отпадна в коварния първи манш на слалома в Земеринг

Състезаващата се за България Анина Цюрбриген не успя да завърши изключително коварния първи манш на валидния за Световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите слалом в австрийския курорт Земеринг.

Трасьор на първия манш на „Панорамо“ беше треньорът на Швейцария Денис Вик, който нареди вратите по такъв начин, че практически половината от стартиралите 79 състезателки не успяха да стигнат успешно до финала. За това, разбира се, спомогна и състоянието на пистата, което беше далеч от оптималното и много бързо се образуваха коловози и дупки, които започнаха да затрудняват скиорките.

Цюрбриген стартира с №77, но отпадна в резултат на грешка, допусната малко след средата на нейното спускане. Преди това тя беше натрупала пасив от 3.24 секунди спрямо водачката, но все още имаше шанс да се класира за топ 30, ако беше стигнала до финала, тъй като разликите в първия манш бяха огромни.

В челото на класирането световната шампионка в дисциплината Камий Раст от Швейцария поведе с време от 54.70 секунди и аванс от 0.09 секунди пред Лара Колтури от Албания. Световната шампионка от 2021 година Катарина Лийнсбергер (Австрия), която откри състезанието, се класира трета на 0.34 от първото място, а победителката от първите четири слалома за сезона Микаела Шифрин (САЩ) остана четвърта на 0.54 от водачката.

По-назад вече започнаха да се отварят разлики и вторият манш беше затворен от Бианка Беке Вестхоф, която изостана с цели 5.94 от Раст, след като стартира с №47. А състезателката с най-заден стартов номер, която се класира за втория манш, беше представителката на домакините Натали Фалх, която заето 20-то място с пасив от 3.95 спрямо водачката.

Вторият манш на последния за календарната 2025 година старт в Световната купа при дамите е предвиден за 18:45 часа българско време и той ще се проведе изцяло под изкуственото осветление на „Панорама“.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 28 дек 2025 | 07:51
  • 2156
  • 0
Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

  • 28 дек 2025 | 01:13
  • 1379
  • 1
Австрийски триумф в гигантския слалом в Земеринг

Австрийски триумф в гигантския слалом в Земеринг

  • 27 дек 2025 | 15:14
  • 5633
  • 0
Марко, но не Одермат, спечели Супер Г в Ливиньо

Марко, но не Одермат, спечели Супер Г в Ливиньо

  • 27 дек 2025 | 14:26
  • 5084
  • 1
Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

  • 27 дек 2025 | 14:09
  • 1744
  • 1
Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

  • 27 дек 2025 | 12:56
  • 3761
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 23951
  • 58
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 10708
  • 2
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 9980
  • 2
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 10863
  • 14
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 10564
  • 7
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 17847
  • 30