Треньор на Валенсия загина след инцидент по време на ваканцията си в Индонезия

Фернандо Мартин, треньор на втория отбор на Валенсия при жените, е загинал заедно с трима членове на семейството си, след като лодката им се преобърнала в Индонезия по време на коледна ваканция, съобщи испанският футболен клуб.

От клуба обявиха, че всички са „дълбоко натъжени от кончината на Фернандо Мартин, треньор на Валенсия Феменино Б, и три от децата му при трагичната катастрофа с плавателен съд в Индонезия, както е потвърдено от местните власти“.

⚫️ La RFEF se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia.



Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.



DEP. pic.twitter.com/QVf7TT7UCM — RFEF (@rfef) December 27, 2025

Индонезийските и испанските полицейски органи съобщиха в събота, че „Мартин и три от децата му са в неизвестност, след като лодката с 11 души е потънала при екстремно лошо време в петък в пролива Падар Айлънд близо до остров Лабуан Бахо, популярна туристическа дестинация. Издирването продължи и в неделя сутринта, каза пред „Ройтерс“ Фатур Рахман, координатор на мисията на индонезийската агенция за търсене и спасяване в района.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Valencia women's B team coach Fernando Martín and his 3 children aged 9, 10, and 12 have sadly been involved in a tragic accident.



Fernando was traveling with his family on a tourist boat that sank in the waters of Komodo National Park, east of Bali in… pic.twitter.com/AsMZYmfYwo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 27, 2025

Реал Мадрид също изрази съболезнования за 44-годишния Мартин, бивш играч във второто и третото ниво на испански футбол, който беше назначен за треньор на женския отбор „Б“ на Валенсия тази година. Съпругата му и едната му дъщеря, както и четирима членове на екипажа и екскурзовод, бяха спасени и са невредими, се казва в изявление на спасителната служба на региона, която е била ангажирана с почти целия си наличен състав в спасителната мисия.