Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg"
Царукян ще се изправи срещу шампион на PFL в борчески дуел

  • 23 дек 2025 | 10:19
Арман Царукян продължава да си намира съперници извън октагона.

В понеделник от организацията за гала вечери по борба в свободен стил "Real American Freestyle" обявиха, че топ претендентът в лека категория на UFC ще се изправи срещу бившата звезда на PFL Ланс Палмър на събитието RAF 5. Срещата ще се проведе на 10 януари в "Amerant Bank Arena" в Сънрайз, Флорида. Това ще бъде дебют за Царукян в RAF.

Царукян остана активен през 2025 г., след като контузия го принуди да се оттегли от двубой за титлата в лека категория срещу Ислам Махачев, който трябваше да се състои на UFC 311 през януари. Той се завърна успешно в октагона на UFC Катар през ноември, справяйки се бързо с Дан Хукър, и също така се състезава извън ММА, докато чака ситуацията с претендентите в категория до 70 кг. да се изясни.

Миналата сряда Царукян спечели титла в организацията ACCBJJ, а през 2025 г. записа и победи в граплинг срещи над бившия шампион на UFC в лека категория Бенсън Хендерсън, Патрики Питбул и Макашарип Зайнуков. Следващият му двубой в UFC все още не е обявен, но той вече е подписал договор за първата си състезателна среща през 2026 г.

Палмър, двукратен победител в турнирите на PFL в категория до 66 кг. и бивш шампион на WSOF в категория перо, е и четирикратен шампион на САЩ по борба от годините си в Университета в Охайо. Той се състезава на дебютното събитие на RAF през август, където загуби с решение от Остин Гомес.

Галавечерта RAF 5 включва също дългоочакван сблъсък по борба между Йоел Ромеро и Бо Никъл, както и среща между Колби Ковингтън и Люк Рокхолд.

