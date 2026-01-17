Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

Държавен личен отборен шампионат по борба ще се проведе в Сливен в периода от 19 до 25 януари, съобщиха от общинския пресцентър. Домакин на надпреварата ще бъде зала „Васил Левски“.

В първенството ще участват състезатели във възрастовите групи жени, мъже, момчета, кадети и кадетки, които ще мерят сили в свободния и класическия стил. Състезанията се провеждат в обединен формат с цел улесняване на спортния календар и подготовката на състезателите, съобщиха от Българската федерация по борба по време на среща в Община Сливен.

Жребият за първенството ще бъде изтеглен на 19 януари. На 20 януари е предвидена надпреварата в свободния стил, а на 21 януари - в класическия стил при мъжете и жените. Състезанията при момчетата в свободен стил ще се проведат на 22 януари, а в класическия - на 23 януари. На 24 януари ще се състезават кадети и кадетки в свободния стил, а на 25 януари - кадетите в класическия стил.

Срещите ще се провеждат в рамките на един ден, като програмата ще започва с кантар и ще завършва с полуфинали и финали.

Държавният шампионат ще бъде решаващ и за определяне на съставите в свободния стил при мъжете, както и при жените.