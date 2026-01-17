Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

  • 17 яну 2026 | 12:46
  • 533
  • 0
Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

Държавен личен отборен шампионат по борба ще се проведе в Сливен в периода от 19 до 25 януари, съобщиха от общинския пресцентър. Домакин на надпреварата ще бъде зала „Васил Левски“.

В първенството ще участват състезатели във възрастовите групи жени, мъже, момчета, кадети и кадетки, които ще мерят сили в свободния и класическия стил. Състезанията се провеждат в обединен формат с цел улесняване на спортния календар и подготовката на състезателите, съобщиха от Българската федерация по борба по време на среща в Община Сливен.

Жребият за първенството ще бъде изтеглен на 19 януари. На 20 януари е предвидена надпреварата в свободния стил, а на 21 януари - в класическия стил при мъжете и жените. Състезанията при момчетата в свободен стил ще се проведат на 22 януари, а в класическия - на 23 януари. На 24 януари ще се състезават кадети и кадетки в свободния стил, а на 25 януари - кадетите в класическия стил.

Срещите ще се провеждат в рамките на един ден, като програмата ще започва с кантар и ще завършва с полуфинали и финали.

Държавният шампионат ще бъде решаващ и за определяне на съставите в свободния стил при мъжете, както и при жените.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

  • 16 яну 2026 | 15:23
  • 803
  • 0
Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

  • 16 яну 2026 | 13:47
  • 944
  • 0
Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

  • 16 яну 2026 | 11:35
  • 2881
  • 0
Ренато Мойкано призова Алекс Перейра да спаси UFC 324

Ренато Мойкано призова Алекс Перейра да спаси UFC 324

  • 15 яну 2026 | 15:57
  • 1548
  • 0
Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1492
  • 0
Джервонта Дейвис е издирван за домашно насилие

Джервонта Дейвис е издирван за домашно насилие

  • 15 яну 2026 | 12:21
  • 1029
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1278
  • 4
Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1573
  • 1
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 36480
  • 53
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 23756
  • 25
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 8274
  • 53
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 4590
  • 14