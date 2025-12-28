Популярни
»
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

  28 дек 2025 | 10:13
  • 303
  • 0
Сакраменто Кингс се наложи със 113:107 над Далас у дома, като Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за победителите. Тимът от Сакраменто победи едва за втори път в последните осем мача и общо осем от началото на сезона, което ги нарежда на предпоследното 14-о място в цялата Западна Конференция.

Уестбрук добави в личната си сметка още 5 борби и 9 асистенции, с което изпревари по този показател легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на НБА. Уестбрук има 10 149 подавания, което прави със осем над тези на Джонсън и 7-о място във вечната сласация на Лигата.

За успеха добре се включи и новобранецът Максим Рейно, който реализира 19 точки. Домакините контролираха мача и в един момент водеха с 18 точки, като не позволиха и да бъдат обърнати в решаващите минути на срещата. Защитата им заработи много добре и те буквално извадиха от мача Купър Флаг. Голямата звезда на Маверикс вкара едва две точки преди почивката и то от наказателната линия, за да дръпнат с 59:44.

