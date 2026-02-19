Популярни
Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

  • 19 фев 2026 | 08:54
  • 318
  • 0
Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

Германският национал Франц Вагнер ще отсъства за неопределен срок от състава на Орландо Меджик в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), съобщава агенция Ройтерс. Той е с контузия в глезена на левия крак и ще премине допълнителни тестове след три седмици.

Вагнер пропусна 25 от последните 29 мача на Меджик заради травма в глезена, получена на 7 декември. От клуба съобщиха, че "последните данни показват, че той се нуждае от допълнително възстановяване, преди да се завърне в игра".

Вагнер, на 24, е със средни показатели 21.3 точки, 5.8 борби и 3.6 асистенции в 28 мача от началото на сезона. Той е пети за него в НБА, след като Орландо го избра под номер 8 в първия рунд на драфта през 2021. В кариерата си Вагнер е с по 19.3 точки, 4.9 борби и 3.7 асистенции средно на мач.

Меджик, с баланс 28-25, се завръщат на игрището от "Мача на звездите" в четвъртък в гостуване на Сакраменто. Орландо е седми в Източната конференция на НБА.

