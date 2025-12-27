Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Антоанета Стефанова е 15-а след осмия кръг на Световното в Дубай

Антоанета Стефанова е 15-а след осмия кръг на Световното в Дубай

  • 27 дек 2025 | 19:53
  • 431
  • 1
Антоанета Стефанова е 15-а след осмия кръг на Световното в Дубай

Гросмайстор Антоанета Стефанова заема 15-о място с 5,5 точки след осмия кръг при жените на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Световната шампионка за 2012 година записа победа, две ремита и загуба в четирите партии в днешния ден и е на точка от върха в класирането. Стефанова стартира деня с реми с индийката Харика Дронавали, след това загуби от нейната сънародничка Дивя Дешмух, после победи Гюлнар Мамадова от Азербайджан, преди да раздели точката в осмия кръг с Гюнай Мамадзада, също от Азербайджан.

Стефанова в челото след първия ден на Световното в Доха
Стефанова в челото след първия ден на Световното в Доха

В подреждането водят китайката Чжу Цзинър и индийката Хумпи Конеру с по 6,5 точки, след което има десет шахматистки с по 6 точки.

От останалите българки най-напред е Нургюл Салимова. С 4,5 точки тя е на 40-о място.

Надя Тончева и Белослава Кръстева са с по 3,5 точки и са 99-а и 101-ва преди заключителните три кръга от турнира.

При мъжете играещият за България Аркадий Найдич е на 195-о място с 3,5 точки след девет изиграни кръга.

Начело с по 7,5 точки са руснакът Владислав Артемиев и американецът Ханс Нийман, пред Магнус Карлсен със 7. В неделя ще бъдат изиграни още четири кръга.

