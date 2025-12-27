Във Франция полудяха по Ендрик

Бразилският нападател Ендрик предизвика огромен интерес из цяла Франция. Той премина под наем от Реал Мадрид в Лион, а интересът към него бе неочаквано голям.

Ендрик пристигна в Испания като един от най-големите бразилски таланти, но получаваше малко шансове за изява. Той бе привлечен през юли 2024, след като навърши 18 години. От тогава той игра в 37 мача за Реал, но в повечето влизаше като резерва. Нападателят записа 1 гол в Ла Лига, пет в Купата на Испания и един в Шампионската лига.

🚨 Endrick has broken his first record at Lyon without even playing a match.



Lyon announced Endrick's arrival through Instagram, and the video has broken the record for Lyon's most viewed video. pic.twitter.com/5BtuTmvloq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 27, 2025

Пристигането му в Лион очаквано зарадва местните фенове. Интересът към клуба значително се повиши само за дни. Информация, свързана с отбора, в официалните канали в социалните мрежи е била разгледана от повече от 16 милиона души, а видеа, пуснати от нападателя, са видяни от над 30 милиона.