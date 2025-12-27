Популярни
Във Франция полудяха по Ендрик

  • 27 дек 2025 | 15:37
  • 651
  • 0
Във Франция полудяха по Ендрик

Бразилският нападател Ендрик предизвика огромен интерес из цяла Франция. Той премина под наем от Реал Мадрид в Лион, а интересът към него бе неочаквано голям.

Ендрик пристигна в Испания като един от най-големите бразилски таланти, но получаваше малко шансове за изява. Той бе привлечен през юли 2024, след като навърши 18 години. От тогава той игра в 37 мача за Реал, но в повечето влизаше като резерва. Нападателят записа 1 гол в Ла Лига, пет в Купата на Испания и един в Шампионската лига.

Пристигането му в Лион очаквано зарадва местните фенове. Интересът към клуба значително се повиши само за дни. Информация, свързана с отбора, в официалните канали в социалните мрежи е била разгледана от повече от 16 милиона души, а видеа, пуснати от нападателя, са видяни от над 30 милиона.

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5299
  • 14
Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

  • 27 дек 2025 | 07:34

  • 27 дек 2025 | 07:34
  • 1519
  • 0
Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

  • 27 дек 2025 | 07:27
  • 4296
  • 3
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 13493
  • 8
Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

  • 27 дек 2025 | 06:51

  • 27 дек 2025 | 06:51
  • 1970
  • 0
Сити с гостуване на надигащия глава Форест

  • 27 дек 2025 | 06:44
  • 4438
  • 2
Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5299
  • 14
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 4907
  • 14
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 11053
  • 12
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 2020
  • 1
Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

  • 27 дек 2025 | 16:00

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 708
  • 0
Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите", Райс на нетипична позиция

  • 27 дек 2025 | 16:17

  • 27 дек 2025 | 16:17
  • 27
  • 0