Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Лийдс направи нова голяма крачка към оцеляването в Премиър лийг, след като победи 1:0 на "Елънд Роуд" Фулъм. Успехът на йоркширци дойде в 91-вата минута след гол на резервата Лукас Нмеча. Той обаче бе напълно заслужен, защото Лийдс през цялото време бе по-опасният отбор и създаде доста голови положения. Серията на "котиджърс" от шест мача без поражение в първенството приключи.

Титуляр за пореден път бе българският национал Илия Груев, който изигра 81 минути. Изненадата в състава на домакините бе, че Карл Дарлоу застана на вратата за сметка на Пери. Ноа Окафор и Габриел Гудмундсон също започнаха. Новото попълнение Факундо Буонаноте бе на пейката за началото. Саша Лукич и Райън Сесеньон започнаха за Фулъм.

Лийдс бе по-добрият отбор преди почивката, като особено в средата на полувремето домакините имаха силен период. Аарансън обаче пропусна най-добрия шанс в 23-тата минута, когато излезе очи в очи с Лено, но прехвърли не само стража, но и прати топката на метри над вратата. В 58-ата минута домакините пропуснаха втората голяма възможност. Този път Аарансън проби добре отдясно и центрира към Калвърт-Люин, който само трябваше да уцели вратата от няколко метра, но нападателят на Лийдс някак прати топката встрани.

Лийдс продължи да изпуска. Гудмундсон стреля встрани от много добра позиция в 61-вата минута.

В 67-ата Дарлоу излезе, за да пресече едно подаване и топката стигна до Емит Роу, който опита да го прехвърли от 30 метра, но не успя да намери вратата.

В 81-вата минута Груев бе заменен от Танака.

Лийдс все пак стигна до победата в първата минута на добавеното време, когато Лукс Нмеча засече от въздуха на далечната греда перфектно центриране на Ампаду. В оставащото време Нмеча можеше дори да отбележи втори гол, но Лено изби.