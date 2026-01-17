Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков изтегли №1 за квалификацията за неделния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Българинът имаше късмета да избере най-желания номер от всички състезатели, който ще му позволи да избере по-чисто трасе, а с това и стратегия за първата част от утрешната надпревара.

Определянето на стартовите номера бе извършено с помощта на деца от местните ски школи. Всеки от участниците от топ 16 в генералното класиране за Световната купа имаше възможност да си избере по едно дете, което криеше в якето си фланелка със стартов номер. Янков, макар и да бе един от последните, които избираха, съумя да вземе номер 1.

Негов съперник в първото спускане ще бъде австриецът Андреас Промегер. Живата легенда на алпийския сноуборд изтегли номер 2.

На победителя от днешното състезание Бенямин Карл пък му се падна номер 11, а австриецът прие това като сигурен знак за това, че ще направи две първи места този уикенд.

При жените българката Малена Замфирова ще кара с номер 4 в квалификацията. В първата част от нея тя ще има за съперничка чехкинята Зузана Мадерова, на която се падна номер 3. С номер 1 е италианката Елиза Кафонт, а с номер 2 - швейцарката Ладина Кавицел.

Германката Рамона Терезия Хофмайстер, която победи днес и така регистрира трета поредна победа в стартовете от Световната купа в Банско, утре ще кара с осми номер в квалификацията и ще се изправи срещу италианката Ясмин Корати.

Изтеглянето на стартовите номера за утрешната квалификация бе втората част от церемонията на площада пред кметството в Банско. В първата бяха отличени победителите от състезанието днес. Те получиха наградите си от президента на Българска федерация ски Цеко Минев, зам.-министъра на туризма Павлин Петров и кмета на Банско Стойчо Баненски.

За доброто настроение на публиката се погрижи популярната младежка група Молец.

Снимки: Startphoto