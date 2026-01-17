Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 179
  • 0

Радослав Янков изтегли №1 за квалификацията за неделния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Българинът имаше късмета да избере най-желания номер от всички състезатели, който ще му позволи да избере по-чисто трасе, а с това и стратегия за първата част от утрешната надпревара.

Определянето на стартовите номера бе извършено с помощта на деца от местните ски школи. Всеки от участниците от топ 16 в генералното класиране за Световната купа имаше възможност да си избере по едно дете, което криеше в якето си фланелка със стартов номер. Янков, макар и да бе един от последните, които избираха, съумя да вземе номер 1.

Негов съперник в първото спускане ще бъде австриецът Андреас Промегер. Живата легенда на алпийския сноуборд изтегли номер 2.

На победителя от днешното състезание Бенямин Карл пък му се падна номер 11, а австриецът прие това като сигурен знак за това, че ще направи две първи места този уикенд.

При жените българката Малена Замфирова ще кара с номер 4 в квалификацията. В първата част от нея тя ще има за съперничка чехкинята Зузана Мадерова, на която се падна номер 3. С номер 1 е италианката Елиза Кафонт, а с номер 2 - швейцарката Ладина Кавицел.

Германката Рамона Терезия Хофмайстер, която победи днес и така регистрира трета поредна победа в стартовете от Световната купа в Банско, утре ще кара с осми номер в квалификацията и ще се изправи срещу италианката Ясмин Корати.

Изтеглянето на стартовите номера за утрешната квалификация бе втората част от церемонията на площада пред кметството в Банско. В първата бяха отличени победителите от състезанието днес. Те получиха наградите си от президента на Българска федерация ски Цеко Минев, зам.-министъра на туризма Павлин Петров и кмета на Банско Стойчо Баненски.

За доброто настроение на публиката се погрижи популярната младежка група Молец.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 505
  • 0
Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

  • 17 яну 2026 | 15:48
  • 1246
  • 0
Тервел Замфиров: Не мога да не съм доволен

Тервел Замфиров: Не мога да не съм доволен

  • 17 яну 2026 | 15:44
  • 1379
  • 3
Радо Янков: Седем стотни не ми достигнаха

Радо Янков: Седем стотни не ми достигнаха

  • 17 яну 2026 | 15:32
  • 926
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 1596
  • 0
Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

  • 17 яну 2026 | 15:19
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67144
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65310
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57779
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8602
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36615
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15938
  • 24