Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Олимпийската шампионка в слалома Петра Влъхова от Словакия заяви, че вече тренира интензивно след дългото възстановяване и се надява да участва в Олимпийските игри в Милано и Кортина през следващия месец, предаде Ройтерс.

30-годишната Влъхова спечели златото в слалома в Пекин през 2022, но получи тежка контузия през януари 2024, когато падна по време на гигантски слалом в Ясна и скъса кръстни връзки на коляното. Тя претърпя две операции и бе извън пистите близо две години.

"Направих току-що медицински преглед и според резултатите медицинският екип и физиотерапевтите ми позволиха да тренирам с пълна интензивност", заяви словачката във видео в Инстаграм.



"След две много тежки години това са наистина чудесни новини за мен. Според ситуацията, може да звучи лудо предвид колко малко време остава до Олимпиадата, но реших да се боря за място да участвам. Не мога да гарантирам, че ще постигна тази цел, но мога да обещая, че ще давам най-доброто всеки ден, за да заслужа възможността да бъда част от словашкия олимпийски отбор", обеща тя.

Влъхова добави, че ще следи реакциите на тялото си при увеличаването на интензитета и ще прецени в последния момент преди слалома. Женският олимпийски слалом е насрочен на 18 февруари в Кортина д'Ампецо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages