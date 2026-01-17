Популярни
Тервел Замфиров: Не мога да не съм доволен

  • 17 яну 2026 | 15:44
  • 118
  • 0

Световният шампион Тервел Замфиров остана пети в първия паралелен гигантски слалом от програмата на Световната купа по сноуборд в Банско. Тери обаче се надява в неделя да се представи далеч по-добре през екзалтираната българска публика.

„Пето място в света означава, че само четирима днес са карали по-бързо от мен. Затова няма как да съм недоволен. Конкуренцията е брутална. Разликата между 1 и 16 беше 60 стотни. Ако беше в училище, всички щяхме да сме отличници, но в спорта трябва да си по-бърз. Просто трябва да бъдеш по-бърз от всички най-добри! Уверявам ви ,че на всяко спускане карам за победа и се опитвам винаги да бъда първи, не винаги обаче се получава. Трасетата бяха изключително изравнени – винаги съм го казвал, че СК в Банско е подготвена на най-високо ниво. Надявам се, утре да карам по-бързо“, сподели Замфиров.

