Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

В нощта на 26-и срещу 27-и декември (петък срещу събота) се изиграха първите четири мача от Световното първенство по хокей на лед до 20 години, което се провежда в САЩ.

Съперниците са разпределени в две групи по пет отбора, като първите четири ще продължат към директните елиминации, а последният трябва да изпадне в по-ниска дивизия.

При равен точков актив се взема под внимание прекият сблъсък.

Турнирът бе открит с мача между Швеция и Словакия, като скандинавците се наложиха с 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Двата тима са част от група “А”.

Sweden gets the win over Slovakia in their opening game! 🇸🇪 pic.twitter.com/CJCwYgCltR — PuckEmpire (@puckempire) December 26, 2025

В другата среща от тази група домакинът на форума САЩ удари Германия с 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).

PuckEmpire's top-5 from this game:



1. Aron Kiviharju 🇫🇮

2. Aatos Koivu 🇫🇮

3. Roope Vesterinen 🇫🇮

4. Oliver Suvanto 🇫🇮

5. William Bundgaard 🇩🇰 https://t.co/6DSoJ8zWS6 — PuckEmpire (@puckempire) December 26, 2025

В група “В” Дания падна тежко от Финландия с 2:6 (1:3, 0:3, 1:0).

The United States open their 2026 IIHF U20's campaign with a win over Germany! 🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/vKixVtZEo5 — PuckEmpire (@puckempire) December 27, 2025

В другата среща Канада и Чехия също направиха резултатен сблъсък. “Кленовите листа” се наложиха със 7:5 (2:1, 1:2, 4:2).

Програмата на надпреварата продължава още тази вечер с втория кръг от груповата фаза. Словакия - Германия и Латвия - Канада са срещите от ранния часови диапазон, а след полунощ ще видим мачовете САЩ - Швейцария и Дания - Чехия.