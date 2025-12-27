Популярни
Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

  • 27 дек 2025 | 06:26
В нощта на 26-и срещу 27-и декември (петък срещу събота) се изиграха първите четири мача от Световното първенство по хокей на лед до 20 години, което се провежда в САЩ.

Съперниците са разпределени в две групи по пет отбора, като първите четири ще продължат към директните елиминации, а последният трябва да изпадне в по-ниска дивизия.

При равен точков актив се взема под внимание прекият сблъсък.

Турнирът бе открит с мача между Швеция и Словакия, като скандинавците се наложиха с 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Двата тима са част от група “А”.

В другата среща от тази група домакинът на форума САЩ удари Германия с 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).

В група “В” Дания падна тежко от Финландия с 2:6 (1:3, 0:3, 1:0).

В другата среща Канада и Чехия също направиха резултатен сблъсък. “Кленовите листа” се наложиха със 7:5 (2:1, 1:2, 4:2).

Програмата на надпреварата продължава още тази вечер с втория кръг от груповата фаза. Словакия - Германия и Латвия - Канада са срещите от ранния часови диапазон, а след полунощ ще видим мачовете САЩ - Швейцария и Дания - Чехия.

