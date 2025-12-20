Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

Националът Димитър Димитров и неговият отбор ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха 8-а загуба във V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му паднаха от Скай Уолкърс с с 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) в мач от 16-ия.

Димитър Димитров се отчете с едва 4 точки, след като бе заменен във втория гейм.

"Трябва да направим няколко поредни мача със силно представяне”, заяви след края на двубоя Димитър Димитров след мача.

Така Димитър Димитров остана на трето място в класацията за реализатори с актив от 346 точки.

Лидер е Леонардо Лейва Мартинес с 347 точки. Вторият Шарън Върнан Еванс също има в актива си 347 точки.