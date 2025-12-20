Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

  • 20 дек 2025 | 20:07
  • 212
  • 0
Димитър Димитров и Бусан с 8-а загуба

Националът Димитър Димитров и неговият отбор ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха 8-а загуба във V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му паднаха от Скай Уолкърс с с 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) в мач от 16-ия.

Димитър Димитров се отчете с едва 4 точки, след като бе заменен във втория гейм.

"Трябва да направим няколко поредни мача със силно представяне”, заяви след края на двубоя Димитър Димитров след мача.

Така Димитър Димитров остана на трето място в класацията за реализатори с актив от 346 точки.

Лидер е Леонардо Лейва Мартинес с 347 точки. Вторият Шарън Върнан Еванс също има в актива си 347 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

  • 20 дек 2025 | 19:43
  • 343
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7951
  • 13
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

  • 20 дек 2025 | 18:45
  • 527
  • 0
11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

  • 20 дек 2025 | 18:17
  • 593
  • 0
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

  • 20 дек 2025 | 18:14
  • 480
  • 0
Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

  • 20 дек 2025 | 16:33
  • 2500
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 24802
  • 43
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 197
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7951
  • 13
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7788
  • 20
Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

Съставите на Реал Мадрид и Севиля, Мбапе, Винисиус и Родриго водят атаката на „лос бланкос“

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 25
  • 0
Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

  • 20 дек 2025 | 21:08
  • 9234
  • 1