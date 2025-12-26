Норвежката асоциация по биатлон със забрана към спортистите след смъртта на Бакен

Норвежката асоциация по биатлон забрани на спортистите да използват хипоксични маски след смъртта на Сиверт Бакен. Това беше обявено от изпълняващия длъжността генерален секретар на централата Емили Нордскар, съобщава NRK.

Смъртта на Бакен беше обявена на 23 декември. Норвежката асоциация по биатлон съобщи, че той е носил хипоксична маска, когато тялото му е било открито.

27-годишен биатлонист е бил открит мъртъв в хотел

„В навечерието на Коледа изпратихме съобщение до всички наши спортисти, в което ги информирахме, че всяко използване на симулирана височина трябва да бъде прекратено незабавно до второ нареждане“, каза Нордскар.

Хипоксичните маски са устройства, използвани за симулиране на условия на голяма надморска височина.

Норвежкият биатлонист е открит с хипоксична маска в хотела си

Бакен почина на 27-годишна възраст. Той беше трикратен европейски шампион и има една победа в старт за Световната купа. На 21 декември норвежецът се състезава в масовия старт от Световната купа във Франция и завърши на 20-а позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages