  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Норвежкият биатлонист е открит с хипоксична маска в хотела си

Норвежкият биатлонист е открит с хипоксична маска в хотела си

  26 дек 2025 | 08:43
Норвежкият биатлонист е открит с хипоксична маска в хотела си

Норвежкият биатлонист Сиверт Гуторм Бакен е бил с хипоксична маска за тренировки на голяма надморска височина в момента, когато е намерен мъртъв в понеделник в хотелска стая в Трентино.

27-годишен биатлонист е бил открит мъртъв в хотел
27-годишен биатлонист е бил открит мъртъв в хотел

27-годишният Бакен е открит в стая на хотел Albergo Dolomiti на прохода Лаваце. По информация на федерацията, устройството, което е носил, е предназначено да намалява количеството кислород, достигащо до белите дробове — метод, използван от някои спортисти с цел симулация на тренировки на височина.

„Обстоятелствата около придобиването и използването на маската към момента остават неясни“, се казва в официалното изявление.

Аутопсията ще бъде извършена в Италия през следващите дни, а семейството на Бакен поддържа постоянен контакт с местните власти. „Полицията и криминалистите ще изяснят хронологията на събитията и причината за смъртта. При наличие на нова информация медиите ще бъдат своевременно информирани“, заявиха от федерацията.

Бакен спря с биатлона през 2023 г. поради перикардит — възпаление на сърдечната обвивка, но след почти двегодишно отсъствие се върна в Световната купа.

Т.нар. „маска за височинни тренировки“, позната с абревиатурата ETM, позволява значително ограничаване на кислородния поток — според производителите до 6–10 пъти.

btvsport.bg

