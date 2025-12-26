Ангола не успя да надвие Зимбабве

Отборите на Ангола и Зимбабве завършиха наравно 1:1 в Маракеш в първия мач от втория кръг на груповата фаза на турнира за Купа на африкански нации.

Анголците владееха инициативата през по-голямата част от първото полувреме, като именно те поведоха в резултата в 24-тата минута. Тогава То Карнейро изведе със своя пас Желсон, който се разписа с удара си в близкия ъгъл на вратата. Въпреки това Зимбабве не отстъпваше по отношение на изстрелите и така успя да възстанови равенството в последните секунди преди почивката. Тогава Ноулидж Мусона получи топката от Бил Антонио, нагласи си я и с диагонален шут по земя я прати в мрежата. През втората част ситуацията на терена не се промени, но също така не се стигна до нови попадения.

Gelson Dala goal to put Angola 1-0 ahead against Zimbabwe #AFCON2025 pic.twitter.com/T6csnPLdt0 — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 26, 2025

Knowledge Musona scoring for Zimbabwe to make it 1-1 against Angola. #AFCON2025 pic.twitter.com/4XXWCeWkuB — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 26, 2025

По този начин и двата тима спечелиха първата си точка в турнира, след като в миналия кръг Ангола загуби с 1:2 от ЮАР, а Зимбабве отстъпи на Египет със същия резултат.