Кои са най-богатите пилоти в историята на Формула 1?

Пилотите във Формула 1 са едни от най-добре платените спортисти в световен мащаб, а в последните години тази тенденция е още по-изразена, най-вече заради огромния скок в популярността на световния шампионат, особено в САЩ.
А колегите от списание GQ направиха списък с петимата най-богати пилоти в историята на спорта и прави впечатление, че само двама от тях са част от настоящето на световния шампионат. Другите трима са все звезди от близкото и по-далечното минало на Формула 1, а един от тях дори вече не е между живите.
Петимата най-богати пилоти в историята на Формула 1 според GQ:
Михаел Шумахер – общо състояние: 790 000 000 долара
Люис Хамилтън – общо състояние: 304 000 000 долара
Фернандо Алонсо – общо състояние: 264 000 000 долара
Кими Райконен – общо състояние: 254 000 000 долара
Ники Лауда – общо състояние: 203 000 000 долара
