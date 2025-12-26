Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кои са най-богатите пилоти в историята на Формула 1?

Кои са най-богатите пилоти в историята на Формула 1?

  • 26 дек 2025 | 10:39
  • 835
  • 0

Пилотите във Формула 1 са едни от най-добре платените спортисти в световен мащаб, а в последните години тази тенденция е още по-изразена, най-вече заради огромния скок в популярността на световния шампионат, особено в САЩ.

А колегите от списание GQ направиха списък с петимата най-богати пилоти в историята на спорта и прави впечатление, че само двама от тях са част от настоящето на световния шампионат. Другите трима са все звезди от близкото и по-далечното минало на Формула 1, а един от тях дори вече не е между живите.

Петимата най-богати пилоти в историята на Формула 1 според GQ:

  1. Михаел Шумахер – общо състояние: 790 000 000 долара

  2. Люис Хамилтън – общо състояние: 304 000 000 долара

  3. Фернандо Алонсо – общо състояние: 264 000 000 долара

  4. Кими Райконен – общо състояние: 254 000 000 долара

  5. Ники Лауда – общо състояние: 203 000 000 долара

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА одобри спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул за сезон 2026

ФИА одобри спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул за сезон 2026

  • 25 дек 2025 | 14:43
  • 5010
  • 0
Хамилтън и Леклер с обръщение към феновете на Ферари: Беше трудна година

Хамилтън и Леклер с обръщение към феновете на Ферари: Беше трудна година

  • 25 дек 2025 | 14:41
  • 4632
  • 2
Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

  • 24 дек 2025 | 19:53
  • 2821
  • 0
742 изпреварвания във Формула 1 за сезон 2025

742 изпреварвания във Формула 1 за сезон 2025

  • 24 дек 2025 | 18:32
  • 2480
  • 3
Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

  • 24 дек 2025 | 17:37
  • 9291
  • 0
Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

  • 24 дек 2025 | 17:23
  • 6783
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4975
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1848
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 40993
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6588
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7760
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12912
  • 2