Кои са най-богатите пилоти в историята на Формула 1?

Пилотите във Формула 1 са едни от най-добре платените спортисти в световен мащаб, а в последните години тази тенденция е още по-изразена, най-вече заради огромния скок в популярността на световния шампионат, особено в САЩ.

А колегите от списание GQ направиха списък с петимата най-богати пилоти в историята на спорта и прави впечатление, че само двама от тях са част от настоящето на световния шампионат. Другите трима са все звезди от близкото и по-далечното минало на Формула 1, а един от тях дори вече не е между живите.

Петимата най-богати пилоти в историята на Формула 1 според GQ:

Михаел Шумахер – общо състояние: 790 000 000 долара Люис Хамилтън – общо състояние: 304 000 000 долара Фернандо Алонсо – общо състояние: 264 000 000 долара Кими Райконен – общо състояние: 254 000 000 долара Ники Лауда – общо състояние: 203 000 000 долара

