Как НФЛ се възхити на "Бернабеу" - най-развития стадион в света

Има моменти в историята на спорта, които бележат повратна точка. И това, което току-що се случи на "Сантяго Бернабеу", е точно такова: акт на инженерство, амбиция и визия за бъдещето, който остави цялата планета безмълвна. Хипогеят, голямото бижу на "белия" колизеум, не само трансформира начина, по който се разбира един стадион; той предефинира какво може да бъде един спортен храм в разгара на XXI век.

Така започва анализът на "Марка" за проведения мач от НФЛ на "Сантиаго Бернабеу" между Маями Долфинс и Вашингтон Командърс, спечелен от тима от Флорида с 16:13 след продължения в неделя.

За обаянието на "Бернабеу" разбраха дори от другата страна на Океана, продължава материалът на "Марка".

The NFL’s first-ever regular-season game in Madrid will be played tomorrow at the newly renovated Santiago Bernabeu.



The field is stored in an underground greenhouse with automated mowers, irrigation, and LED lighting.



It's easily the NFL’s best international venue ever. pic.twitter.com/ph1BYJs2Ro — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 15, 2025

"Този стадион е най-напредничавият на планетата Земя с голяма разлика. И не мисля, че ние, американците, някога ще разберем огромната популярност на футбола извън нашия американски балон", признава, изумен американски журналист, след като вижда как "Бернабеу" се превръща в световен епицентър на зрелището. За Дейвид Фуронес от Sun Sentinel и редовен кореспондент за "Маями Долфинс", заключението е безспорно: "Бернабеу е спектакъл, който си струва да се види".

Пътят дотук не беше лесен. НФЛ (NFL) посочи това, което мнозина вече интуитивно усещаха: Мадрид днес е домът на най-напредналия стадион в света. Твърдение, родено от монументално предизвикателство. "НФЛ игра на най-футуристичния стадион в света. А всичко започна, защото Реал Мадрид имаше доста сериозен проблем. Те искаха да превърнат стадиона си в машина за пари, която по същество може да бъде домакин на мачове от НФЛ, концерти и събития през цялата година. Но имаше доста голям проблем с това. Ако го направят, това напълно щеше да унищожи терена, на който играе техният милиарден футболен отбор. Не можеш да имаш баскетболен мач в петък, концерт на Тейлър Суифт в събота и финал на Шампионската лига в неделя", обяснява той за проблематиката, която разтърсва света на спорта.

Точно тук се появява Хипогеят. Решението, което революционизира индустрията: система, способна да прибира, защитава и поддържа тревното покритие под земята, за да позволи на стадиона да сменя идентичността си за броени часове. Докато в Съединените щати продължават да гледат под лупа изкуствената трева, "Бернабеу" показва на света посоката на бъдещето. "Така че, докато тревното покритие на стадион MetLife продължава да къса кръстните връзки на всички играчи, ето какво се случва в Испания", заявяват те.

Дебютът на НФЛ в Мадрид беше окончателното потвърждение. Градът се включи активно в седмица, изпълнена със събития, а американските фенове изпълниха стадиона, за да изживеят историческо събитие: първият мач на НФЛ в Испания, между Долфинс и Командърс. Резултатът, както на терена, така и извън него, беше пълен успех.

Esto es respeto por el himno de un país, tocado por la Unidad de Música de la Agrupación de la Infantería de Marina de Madrid tocó el himno de ESPAÑA🇪🇦, en la NFL en el Santiago Bernabéu.

Escuchen hasta el final, emociona.👮‍♂️🫡🇪🇦 pic.twitter.com/OjV8AhazbZ — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) November 17, 2025

Изискванията бяха максимални, но "Бернабеу" отговори с микрометрична прецизност. Журналисти, ръководители и американски играчи се обединиха около мнението: това, което са видели в Мадрид, е практически неповторимо място, декларация за намерения в борбата за домакинство на най-големите събития на планетата.

Влиянието е такова, че в очите на мнозина "Бернабеу" днес удря по масата в надпреварата за домакинство на финала на Световното първенство през 2030 г., конкурирайки се с "Камп Ноу" и бъдещия стадион в Казабланка. Светът на спорта си взе бележка. Хипогеят не просто промени един стадион; той промени правилата на играта... а Мадрид отново вдигна летвата до място, което никой друг не смее да си представи, завършва материалът на "Марка".

Sweet Caroline rings out throughout the Santiago Bernabéu for the first #NFLMadridGame



Bueno. pic.twitter.com/1FxOM2Fvk4 — Michael McQuaid (@McQuaidNFL) November 16, 2025

Самият мач и свързаният с него поток от туристи генерираха приходи от 150 милиона евро в Мадрид. Значителна част от тази сума, 21 милиона евро, представляват приходите на баровете и ресторантите, според анализ на вестник AS. Хотелиерската индустрия също се възползва изцяло, като 90% от местата за настаняване в испанската столица бяха напълно заети в деня на мача.

78 610 зрители присъстваха на мача, от които 42 000 дойдоха извън Испания, предимно от Съединените щати. Те прекараха средно 4 дни в испанската столица, така че икономическото въздействие от масовите посещения беше още по-осезаемо. Цените на билетите варираха между 80 и 5000 евро.

Снимки: Imago