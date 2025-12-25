Популярни
Какво предстои в последния кръг за тази година в НБЛ

  • 25 дек 2025 | 11:27
  • 421
  • 0
Последният кръг в Sesame Национална баскетболна лига ще стартира на 28 декември (неделя) и ще завърши ден по-късно, а ето какво предстои през тези два дни.

В първия мач Балкан приема Спартак Плевен от 13:00 часа в "Арена Ботевград".

В 17:00 часа Шумен е домакин на Локомотив Пловдив в зала "Младост".

От 18:00 часа е мачът между Левски и Миньор 2015 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

В 19:00 часа Берое Стара Загора приема Академик Бултекс 99 в зала "Общинска".

Кръгът завърша на 29 декември (понеделник) с голямото дерби между Черно море Тича и Рилски спортист. Срещата ще се изиграе в зала "Конгресна" на ДКС във Варна и е с начален час 19:15 часа.

