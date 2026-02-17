Бербатов фаворит за спортен министър

Популярни
  17 фев 2026
Рекордьорът по голове за България Димитър Бербатов е спряган за министър на спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров. Утре икономистът трябва да представи своя кабинет пред президента Илияна Йотова, като "Нова телевизия" съобщи, че бившият голмайстор на ЦСКА, Байер (Леверкузен), Тотнъм и Манчестър Юнайтед е фаворит да поеме спортното министерство.

Ако това се случи, Бербатов ще наследи на поста Иван Пешев от БСП. В предишното служебно правителство спортен министър пък беше легендарният баскетболист Георги Глушков.

