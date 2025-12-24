Бензема донесе победа на Ал-Итихад в Азиатската Шампионска лига

Френският нападател Карим Бензема донесе победа на Ал Итихад над узбекистанския Насаф с 1:0 като домакин в двубой от груповата фаза на Азиатската Шампионска лига. 38-годишният носител на „Златната топка“ реализира с воле от близко разстояние единствения гол в мача в 57-ата минута, след центриране на португалския младежки национал Роджър Фернандес. Ал Итихад е шести във временното класиране в група Запад с 9 точки от 6 срещи. Първите осем от двете групи (Изток и Запад) ще се класират за 1/16-финалите, а успех срещу катарския Ал Гарафа в следващия кръг би осигурила преминаване напред за двукратния шампион.