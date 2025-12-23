Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атланта Юнайтед
  3. Атланта Юнайтед се подсили с аржентински вратар

Атланта Юнайтед се подсили с аржентински вратар

  • 23 дек 2025 | 23:03
  • 225
  • 0
Атланта Юнайтед се подсили с аржентински вратар

Атланта Юнайтед от Мейджър Лийг Сокър подписа договор с вратаря Лукас Ойос за един сезон. В контракта има опция 36-годишният аржентинец да остане в клуба и през сезон 2027/28.

За последното Ойос игра за родния си Нюелс Олд Бойс, като има 135 сухи мрежи в 345 мача от 2010 година насам.

"Доволни сме, че подписахме с Лукас и нямаме търпение да го посрещнем в клуба", заяви спортният директор на Атланта Крис Хендерсън.

"Той е вратар със страхотен опит в Южна Америка и лидер в защита, като е свикнал със стила на игра на Тата Мартино”, добави Хендерсън.

Атланта Юнайтед ще смени вратаря си след отказването на дългогодишния страж на отбора Брад Гузан. 21-годишният Джейдън Хибърт изигра осем срещи в МЛС през тази година и запази две сухи мрежи. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

  • 23 дек 2025 | 19:41
  • 3324
  • 0
Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

  • 23 дек 2025 | 19:24
  • 3281
  • 0
Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

  • 23 дек 2025 | 19:05
  • 1187
  • 0
Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 1322
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 3058
  • 1
Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 1:1 Кристъл Палас, Геи изравни в добавеното време

Арсенал 1:1 Кристъл Палас, Геи изравни в добавеното време

  • 23 дек 2025 | 23:55
  • 4691
  • 14
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 5187
  • 5
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 25043
  • 142
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 11236
  • 18
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 20447
  • 176
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 25677
  • 39