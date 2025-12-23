Атланта Юнайтед се подсили с аржентински вратар

Атланта Юнайтед от Мейджър Лийг Сокър подписа договор с вратаря Лукас Ойос за един сезон. В контракта има опция 36-годишният аржентинец да остане в клуба и през сезон 2027/28.

За последното Ойос игра за родния си Нюелс Олд Бойс, като има 135 сухи мрежи в 345 мача от 2010 година насам.

"Доволни сме, че подписахме с Лукас и нямаме търпение да го посрещнем в клуба", заяви спортният директор на Атланта Крис Хендерсън.

Bienvenido, Lucas 🇦🇷#ATLUTD has signed goalkeeper Lucas Hoyos on a free transfer to a contract through the 2026 season with options for the 2027 and 2027-28 seasons 🗞️ pic.twitter.com/84PVVcFn1I — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 23, 2025

"Той е вратар със страхотен опит в Южна Америка и лидер в защита, като е свикнал със стила на игра на Тата Мартино”, добави Хендерсън.

Атланта Юнайтед ще смени вратаря си след отказването на дългогодишния страж на отбора Брад Гузан. 21-годишният Джейдън Хибърт изигра осем срещи в МЛС през тази година и запази две сухи мрежи.