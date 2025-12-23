Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

  • 23 дек 2025 | 18:24
  • 302
  • 0
Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

Нападателят Георги Колев и полузащитникът Ивайло Михайлов са първите нови футболисти в Черноломец (Попово). Основната заслуга за привличането им е на играещия пом.треньор и дългогодишен голмайстор на отбора Тихомир Кънев.

Очаква се именно Колев (двамата с Кънев са били съотборници) да го наследи като реализатор. Бившият вече капитан на Локомотив (Горна Оряховица) помогна много на „железничарите“ да се завърнат в професионалния футбол през пролетта на 2024 година. 31-годишния Колев беше най-резултатния футболист в Северозападната Трета лига – 34 гола през сезон 2023-2024 г. и 33 попадения за сезон 2022-2023 г.

Плевенчанинът Ивайло Михайлов идва от едноименния тим на Севлиево. Във Втора лига е играл още за Белите орли (Плевен), Локомотив (Горна Оряховица), Спортист (Своге) и Янтра (Габрово). Най-силния период на 34-годишния халф е в Ботев (Враца) в Efbet Лига. Селекцията в Черноломец продължава.

На 17 януари, отборът започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. В хода й ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)

31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)

7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

14 февруари: Павликени - Черноломец (Попово)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец (Бургас) взе нападател от Локомотив (ГО)

Черноморец (Бургас) взе нападател от Локомотив (ГО)

  • 23 дек 2025 | 13:47
  • 1169
  • 2
Джавад Ел Джемили потърсил контакт с Левски

Джавад Ел Джемили потърсил контакт с Левски

  • 23 дек 2025 | 13:38
  • 2896
  • 3
ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

ЦСКА продава крушки за спомен от “Армията”

  • 23 дек 2025 | 13:11
  • 933
  • 2
Талант на Черноморец (Бургас) с успешни проби в Емполи

Талант на Черноморец (Бургас) с успешни проби в Емполи

  • 23 дек 2025 | 12:24
  • 945
  • 2
"Акулите" обявиха раздяла с трима

"Акулите" обявиха раздяла с трима

  • 23 дек 2025 | 12:17
  • 1559
  • 0
Александра Жекова: На 7 години вече играех футбол на двора

Александра Жекова: На 7 години вече играех футбол на двора

  • 23 дек 2025 | 12:00
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 12984
  • 46
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 3449
  • 4
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 14426
  • 101
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 20260
  • 30
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 8144
  • 8
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 21247
  • 84