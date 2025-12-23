Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

Нападателят Георги Колев и полузащитникът Ивайло Михайлов са първите нови футболисти в Черноломец (Попово). Основната заслуга за привличането им е на играещия пом.треньор и дългогодишен голмайстор на отбора Тихомир Кънев.

Очаква се именно Колев (двамата с Кънев са били съотборници) да го наследи като реализатор. Бившият вече капитан на Локомотив (Горна Оряховица) помогна много на „железничарите“ да се завърнат в професионалния футбол през пролетта на 2024 година. 31-годишния Колев беше най-резултатния футболист в Северозападната Трета лига – 34 гола през сезон 2023-2024 г. и 33 попадения за сезон 2022-2023 г.

Плевенчанинът Ивайло Михайлов идва от едноименния тим на Севлиево. Във Втора лига е играл още за Белите орли (Плевен), Локомотив (Горна Оряховица), Спортист (Своге) и Янтра (Габрово). Най-силния период на 34-годишния халф е в Ботев (Враца) в Efbet Лига. Селекцията в Черноломец продължава.

На 17 януари, отборът започва подготовка за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. В хода й ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)

31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)

7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

14 февруари: Павликени - Черноломец (Попово)