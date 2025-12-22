Монтана избира новия треньор до Нова година

Монтана все още няма наставник, който да наследи Анатоли Нанков начело на тима. Преди два дни клубът от efbet Лига се раздели с бившия капитан на ЦСКА, а в момента вървят преговори с кандидати за позицият. Вчера се появи информация, че на мястото на Толята ще застане бившият десен бек на Левски, Славия, Черно море и ЦСКА 1948 Александър Александров. Президентът на Монтана Румен Панайотов отрече пред Sportal.bg, че към момента Алвеша е вариант за старши треньор.

"В момента уточняваме нещата, работим по въпроса. До Нова година ще обявим името на новия наставник. Знаете добре - никога не трябва да казваш никога, но мога да кажа, че не водим разговори с Александър Александров. До края на месеца ще стане ясно кой ще наследи Анатоли Нанков, с когото се разделяме с добри чувства. Благодарим на него и екипа му за работата в Монтана. Във футбола колкото и добре да играе един отбор, дори да имаш добри футболисти, най-важни са точките. Когато ги няма, значи нещо не е както трябва", заяви президентът на клуба от стадион "Огоста".