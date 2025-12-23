Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Йордан Янков пред Sportal.bg: Неприятна загуба, но така е, когато не вкарваш

Йордан Янков пред Sportal.bg: Неприятна загуба, но така е, когато не вкарваш

  • 23 дек 2025 | 17:18
  • 352
  • 0

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков коментира поражението на пловдивчани у дома срещу Миньор 2015 днес.

"Неприятна загуба, но честно казано, в баскетбола ако искаш да победиш, трябва да вкараш кош. Днес имаме само 2 вкарани тройки, 8% от тази позиция, което е страшно малко. Започнахме много зле мача, в първите 20 минути много ниска успеваемост, много лоши решения, падахме в един момент с 22 точки.

Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99
Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99

След това се събрахме, започнахме да играем доста по-добре, върнахме се до 4 или 6 точки разлика, но след това пак имахме затруднения, изпуснахме някои отворени стрелби... каквото и да измислиш тактически, покакъвто и начин ад се опитваш да играеш, накрая, като застанеш сам, трябва да вкараш", сподели пред Sportal.bg Янков.

Снимки: Sportal.bg

