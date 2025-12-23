Йордан Янков пред Sportal.bg: Неприятна загуба, но така е, когато не вкарваш

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков коментира поражението на пловдивчани у дома срещу Миньор 2015 днес.

"Неприятна загуба, но честно казано, в баскетбола ако искаш да победиш, трябва да вкараш кош. Днес имаме само 2 вкарани тройки, 8% от тази позиция, което е страшно малко. Започнахме много зле мача, в първите 20 минути много ниска успеваемост, много лоши решения, падахме в един момент с 22 точки.

След това се събрахме, започнахме да играем доста по-добре, върнахме се до 4 или 6 точки разлика, но след това пак имахме затруднения, изпуснахме някои отворени стрелби... каквото и да измислиш тактически, покакъвто и начин ад се опитваш да играеш, накрая, като застанеш сам, трябва да вкараш", сподели пред Sportal.bg Янков.

