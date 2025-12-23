Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Заслужено спечелихме, най-доволен съм от защитата

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Заслужено спечелихме, най-доволен съм от защитата

  • 23 дек 2025 | 16:56
  • 122
  • 0

Наставникът на Миньор 2015 Ивицу Вукотич изрази задоволството си от играта на момчетата си, особено в защита, при победата на перничани с 85:70 над Академик Бултекс 99 в Пловдив в първия мач от 13-ия кръг на Sesame НБЛ.

Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99
Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99

"Няма как да не бъда доволен. Успяхме да ограничим отбора на Академик до 70 точки и мисля, че това беше условието, което ни позволи да победим днес. Спряхме транзицията им и стрелбата им от тройката. Ние пък вкарахме важни тройки в ключови моменти. От първия момент водехме в резултата и заслужено спечелихме. Най-доволен съм от защитата", сподели пред Sportal.bg след края на мача сръбският специалист.

Снимки: Sportal.bg

