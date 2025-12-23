Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Заслужено спечелихме, най-доволен съм от защитата

Наставникът на Миньор 2015 Ивицу Вукотич изрази задоволството си от играта на момчетата си, особено в защита, при победата на перничани с 85:70 над Академик Бултекс 99 в Пловдив в първия мач от 13-ия кръг на Sesame НБЛ.

Игор Кесар поведе Миньор 2015 към победата срещу Академик Булеткс 99

"Няма как да не бъда доволен. Успяхме да ограничим отбора на Академик до 70 точки и мисля, че това беше условието, което ни позволи да победим днес. Спряхме транзицията им и стрелбата им от тройката. Ние пък вкарахме важни тройки в ключови моменти. От първия момент водехме в резултата и заслужено спечелихме. Най-доволен съм от защитата", сподели пред Sportal.bg след края на мача сръбският специалист.

Снимки: Sportal.bg