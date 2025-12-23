Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. МОК покани руски алпинист да участва на Зимните игри в Италия

МОК покани руски алпинист да участва на Зимните игри в Италия

  • 23 дек 2025 | 16:20
  • 269
  • 0
МОК покани руски алпинист да участва на Зимните игри в Италия

Руският ски алпинист Никита Филипов е поканен от Международния олимпийски комитет (МОК) да се състезава на Зимните игри в Милано и Кортина догодина, съобщава агенция Ройтерс.

Русия и Беларус имат забрана от МОК да вземат участие на Олимпийски игри, след като започна инвазията в Украйна през февруари 2022-а. През септември тази година управляващият орган позволи на спортистите от двете страни да се включат като неутрални атлети, т.е. без национален флаг или химн.

Филипов е третият руски състезател, чието участие на Игрите догодина е потвърдено, присъединявайки се към фигуристите Аделия Петросян и Пьотр Гуменик. Фигуристката от Беларус Виктория Сафонова също получи разрешение.

Зимните олимпийски игри в Италия са първите в историята, които ще включват ски алпинизъм в програмата си между 19 и 21 февруари. Те започват на 6 февруари 2026 с откриваща церемония на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Международният кънки съюз иска обединено световно първенство

Международният кънки съюз иска обединено световно първенство

  • 23 дек 2025 | 12:35
  • 417
  • 0
Сиатъл Кракен надви лидера в Тихоокеанската дивизия

Сиатъл Кракен надви лидера в Тихоокеанската дивизия

  • 23 дек 2025 | 11:33
  • 611
  • 0
Алберт Попов: Днес просто не се получи

Алберт Попов: Днес просто не се получи

  • 22 дек 2025 | 16:50
  • 1378
  • 1
Калин Златков: Надявам се след Нова година да гоня и точките

Калин Златков: Надявам се след Нова година да гоня и точките

  • 22 дек 2025 | 16:17
  • 1538
  • 0
Алберт Попов с 23-о място на слалома в Алта Бадия

Алберт Попов с 23-о място на слалома в Алта Бадия

  • 22 дек 2025 | 15:50
  • 5418
  • 7
Четиримата италиански знаменосци за ЗОИ в Милано и Кортина получиха флага на страната от президента Серджо Матарела

Четиримата италиански знаменосци за ЗОИ в Милано и Кортина получиха флага на страната от президента Серджо Матарела

  • 22 дек 2025 | 15:16
  • 1037
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 3779
  • 14
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 9856
  • 63
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 17226
  • 29
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 12099
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 18390
  • 55
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 6285
  • 6