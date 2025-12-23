Шон Дайч не очаква Нотингам да е активен на трансферния пазар

Мениджърът на Нотингам Шон Дайч сподели, че не очаква клубът да е много активен през януарския трансферен прозорец. Той коментира вчерашната загуба от Фулъм и предстоящия двубой срещу Манчестър Сити в събота.

"Някои от тези играчи все още се развива и Висшата лига е нова за тях. Като цяло тази група се справя добре и не бяхме толкова далече снощи. Не намерихме нашите моменти. Понякога имаш нужда от някого или от нещо, което да запали огъня и да вдигне всички останали. Изглежда всеки чакаше друг да го направи. Навсякъде, където съм работил, най-важното е да намериш постоянство в представянето. Преди много години, в Бърнли, говорихме за автоматично поведение. Но трябва време", заяви Дайч.

Попитан за януарския трансферен прозорец, специалистът отговори: "Не е много вероятно да е голям прозорец за нас. По принцип така е през януари. Клубът похарчи много пари, за да се подготви за това предизвикателство, за Лига Европа и Висшата лига и другите турнири. Малко вероятно е да сме активни. Но, от друга страна, клубът е показвал, че ако дойде добра възможност, може да се възползва. След големите инвестиции мисля, че това ще е слаб прозорец".

Относно Манчестър Сити и Пеп Гуардиола той заяви: "Това, което е постигнал Гуардиола, е фантастично. Над него вероятно са само Арсен Венгер и сър Алекс Фъргюсън. Постигнатото от него през годините е изключително. След като съм се изправял срещу тях много пъти, малко вероятно е да доминираш топката, така че трябва да си стабилен в защита. Трябва да работиш много".