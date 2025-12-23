Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Шон Дайч не очаква Нотингам да е активен на трансферния пазар

Шон Дайч не очаква Нотингам да е активен на трансферния пазар

  • 23 дек 2025 | 16:08
  • 340
  • 0

Мениджърът на Нотингам Шон Дайч сподели, че не очаква клубът да е много активен през януарския трансферен прозорец. Той коментира вчерашната загуба от Фулъм и предстоящия двубой срещу Манчестър Сити в събота.

"Някои от тези играчи все още се развива и Висшата лига е нова за тях. Като цяло тази група се справя добре и не бяхме толкова далече снощи. Не намерихме нашите моменти. Понякога имаш нужда от някого или от нещо, което да запали огъня и да вдигне всички останали. Изглежда всеки чакаше друг да го направи. Навсякъде, където съм работил, най-важното е да намериш постоянство в представянето. Преди много години, в Бърнли, говорихме за автоматично поведение. Но трябва време", заяви Дайч.

Попитан за януарския трансферен прозорец, специалистът отговори: "Не е много вероятно да е голям прозорец за нас. По принцип така е през януари. Клубът похарчи много пари, за да се подготви за това предизвикателство, за Лига Европа и Висшата лига и другите турнири. Малко вероятно е да сме активни. Но, от друга страна, клубът е показвал, че ако дойде добра възможност, може да се възползва. След големите инвестиции мисля, че това ще е слаб прозорец".

Относно Манчестър Сити и Пеп Гуардиола той заяви: "Това, което е постигнал Гуардиола, е фантастично. Над него вероятно са само Арсен Венгер и сър Алекс Фъргюсън. Постигнатото от него през годините е изключително. След като съм се изправял срещу тях много пъти, малко вероятно е да доминираш топката, така че трябва да си стабилен в защита. Трябва да работиш много".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

  • 23 дек 2025 | 13:44
  • 1119
  • 0
Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

  • 23 дек 2025 | 13:32
  • 2168
  • 4
Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

  • 23 дек 2025 | 12:08
  • 877
  • 0
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 6282
  • 6
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 17215
  • 29
Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

  • 23 дек 2025 | 11:06
  • 2029
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 3723
  • 14
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 9826
  • 63
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 17215
  • 29
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 12090
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 18382
  • 55
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 6282
  • 6