Напрежението за Милано-Кортина 2026 се увеличава главоломно

Натискът върху италианските власти да ускорят подготовката за Олимпийските игри в Милано и Кортина Д'Ампецо нараства на фона на недостига на финансиране и необичайно топлите температури, а ръководителят на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) открито се обяви за радикална промяна на начина, по който ще се провеждат бъдещите зимни игри.

С началото на Олимпиадата през февруари, президентът на ФИС Йохан Елиаш заяви, че предизвикателствата пред Италия са симптом на по-дълбоки структурни проблеми, пред които са изправени зимните спортове, тъй като нарастващите разходи, климатичните промени и недостатъчно използваната инфраструктура изискват ротационен модел на постоянни домакини на Олимпийски игри.

Нарастващата загриженост относно климата, ескалиращите разходи и изоставянето на олимпийската инфраструктура след Игрите засилва подкрепата в международния спорт за ротационна система, при която малък брой утвърдени обекти биха били домакини на Зимните олимпийски игри на периодична основа.

Поддръжниците твърдят, че подобен модел би позволил дългосрочно планиране, би намалил разходите и би осигурил постоянни условия за спортистите и зрителите, вместо да принуждава домакините да изграждат или модернизират съоръжения, които рядко се използват след края на Игрите.

Елиаш каза, че няколко олимпийски обекта са изправени пред технически трудности не поради недостатъци на местните организатори, а поради проблеми с финансирането на правителствено ниво.

Организаторите заявиха, че съоръженията ще бъдат готови навреме.

„Виждаме тук, че има някои места, които имат технически затруднения. Не е въпрос на организационни комитети. Просто е липса на финансиране от италианското правителство“, каза той в интервю за Ройтерс.

„Наистина е важно да се положат всички усилия, за да се гарантира, че всичко е готово навреме“, добави Елиаш и предупреди, че само готовността „не е достатъчна“.

„Знаем, че някак си ще подготвим всичко навреме. Но въпросът е как? И какво трябва да отговаря на определен праг на качество, а също и на праг на преживяване за зрителите, феновете, спортистите на първо място, за да бъде успешно“, коментира президентът на ФИС.

Той предупреди, че ограниченията във финансирането могат да тласнат подготовката отвъд критичните точки.

„Не бива да пестим, но и да губим пари. И в този процес има определени повратни точки, отвъд които няма връщане назад. Така че от гледна точка на качеството, което се опитваме да направим тук, е наистина важно финансирането да не се превърне в пречка за предоставяне на най-доброто за тези две седмици и половина през февруари“, добави той.

Производството на сняг се очертава като ключов проблем, тъй като организаторите подготвят местата в цяла Северна Италия.

„В момента знаем, че оборудването за производство на сняг работи, но имаме допълнителен проблем, а именно, че температурите са много високи. Което означава, че можем да произвеждаме сняг само през нощта, а не през деня, защото е твърде топло. Така че теоретичният капацитет просто не може да бъде изпълнен“, заяви още Елиаш.

Той сравни ситуацията с ежегодните международни състезания.

„Ако това беше състезание за Световна купа или Световно първенство, щеше да е лесно. Щяхме да знаем точно какъв е план Б, план В, план Г. Нямаше да започнем да правим сняг толкова късно. Щяхме да имаме планове да докараме сняг от други райони. Щяхме да имаме всякакви планове за непредвидени ситуации“, коментира президентът на ФИС.

Олимпийските събития са далеч по-сложни, което прави финансовата сигурност от съществено значение.

„Без яснота и прозрачност за организационния комитет, който се опитваме да подкрепим по всякакъв възможен начин – и те правят всичко възможно, работят невероятно усилено, но без ресурси, никой няма да направи крачка напред и да постигне резултати, без да знае, че ще получи заплащане“, каза Елиаш, член на Международния олимпийски комитет (МОК).

„Това е много логична стъпка“, допълни той за ротационния модел.

„И аз се застъпвах за това от позицията си на член на МОК. Без дългосрочно планиране хората няма да инвестират. А Игрите стават все по-скъпи. Огромни инвестиции, милиарди долари, се инвестират в инфраструктура, която не се изппозлва след провеждането на Олимпийските игри. Като се има предвид всичко това, за Зимните олимпийски игри е необходимо поне пет или шест години планиране. Мисля, че разглеждаме може би шест до осем обекта за провеждане на това състезание като начало“, коментира Елиаш.

„Изменението на климата може да се превърне в екзистенциална заплаха. Единственият логичен начин да се намалят разходите до разумни нива е да се въведе ротационна схема“, продължи президентът на ФИС.

Залогът се простира далеч отвъд зимните спортове.

„Състезаваме се с Формула 1, НФЛ, НБА, футбол – трябва да сме начело. Петте олимпийски кръга са магически. И това е нещо, което трябва да защитим на всяка цена“, завърши той.