Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Даниел Колинс пропуска Australian Open заради важно лечение

Даниел Колинс пропуска Australian Open заради важно лечение

  • 23 дек 2025 | 15:02
  • 123
  • 0
Даниел Колинс пропуска Australian Open заради важно лечение

Бившата финалистка на Откритото първенство на Австралия по тенис – американката Даниел Колинс разкри, че ще пропусне започващото през януари 2026-а година издание на същия турнир, тъй като „се подлага на лечение за безплодие“.

Финалистката от 2022-а година е започнала процедури по замразяване на яйцеклетки и пропуска първата част от сезона на WTA, обясни самата тя.

Също така красавицата допълни, че продължава личната си битка с ендометриозата и е преразгледала решението си да сложи край на състезателната си кариера през 2024-а година, най-вече заради трудностите, които изпитва в създаването на семейство.

32-годишната тенисистка, която не е играла от US Open, написа в профила си в социалната мрежа инстаграм: „Взех си почивка в последните няколко месеца, за да се възстановя от контузията на гърба, която получих в края на сезона. Също така преминах през няколко процедури за замразяване на яйцеклетки“.

„Това беше едно от най-готините неща, които „честно казано“ съм правила! Имам още една процедура. С всичко това, няма как да се състезавам през първата част на годината“, обясни тенисистката.

През март WTA обяви нова програма за фонд за майчинство, която предлага на играчите „финансова подкрепа и защита на мястото в ранглистата по време на лечение на безплодие“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Лърнър Тиен доказа, че е готов за щурмуване на върха

Лърнър Тиен доказа, че е готов за щурмуване на върха

  • 23 дек 2025 | 10:26
  • 390
  • 0
Тайното опустошително оръжие на Карлос Алкарас

Тайното опустошително оръжие на Карлос Алкарас

  • 23 дек 2025 | 08:19
  • 4949
  • 1
Георгиев и Маркова шампиони при юношите

Георгиев и Маркова шампиони при юношите

  • 22 дек 2025 | 14:22
  • 702
  • 0
Българският тенис влезе в историята на All England Lawn Tennis Club

Българският тенис влезе в историята на All England Lawn Tennis Club

  • 22 дек 2025 | 12:38
  • 763
  • 0
Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WTA

Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WTA

  • 22 дек 2025 | 11:53
  • 1149
  • 0
Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста

Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста

  • 22 дек 2025 | 10:52
  • 5744
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 4482
  • 26
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13361
  • 24
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 9325
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 14977
  • 39
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4514
  • 5
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 6202
  • 18