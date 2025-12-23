Даниел Колинс пропуска Australian Open заради важно лечение

Бившата финалистка на Откритото първенство на Австралия по тенис – американката Даниел Колинс разкри, че ще пропусне започващото през януари 2026-а година издание на същия турнир, тъй като „се подлага на лечение за безплодие“.

Финалистката от 2022-а година е започнала процедури по замразяване на яйцеклетки и пропуска първата част от сезона на WTA, обясни самата тя.

Също така красавицата допълни, че продължава личната си битка с ендометриозата и е преразгледала решението си да сложи край на състезателната си кариера през 2024-а година, най-вече заради трудностите, които изпитва в създаването на семейство.

32-годишната тенисистка, която не е играла от US Open, написа в профила си в социалната мрежа инстаграм: „Взех си почивка в последните няколко месеца, за да се възстановя от контузията на гърба, която получих в края на сезона. Също така преминах през няколко процедури за замразяване на яйцеклетки“.

„Това беше едно от най-готините неща, които „честно казано“ съм правила! Имам още една процедура. С всичко това, няма как да се състезавам през първата част на годината“, обясни тенисистката.

През март WTA обяви нова програма за фонд за майчинство, която предлага на играчите „финансова подкрепа и защита на мястото в ранглистата по време на лечение на безплодие“.

Следвай ни:

Снимки: Imago