Весела Лечева получи празнични пожелания от МОК и Милано-Кортина 2026

Весела Лечева получи празнични пожелания от МОК и Милано-Кортина 2026

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи поздравителни адреси и картички от Международния олимпийски комитет (МОК), Европейските олимпийски комитети, Асоциацията на националните олимпийски комитети, домакините на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, както и от десетки олимпийски комитети по повод коледните и новогодишни празници.

„С наближаването на края на 2025 година бих искал да ви пожелая весели празници от името на всички в Международния олимпийски комитет. Изключително съм благодарна за топлото посрещане, което получих след избора ми за президент и се надявам да работим в тясно сътрудничество с Вас и всички заинтересовани страни в Олимпийското движение през 2026 година“, казва президентът на МОК Кърсти Ковънтри в специално обръщение.

„Сега вниманието се насочва към Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари 2026 година- Светът отново ще се събере в Европа, 18 месеца след като Париж върна Олимпийските игри на нашия континент по толкова зрелищен начин и аз съм напълно уверен, че нашите Национални олимпийски комитети и спортисти ще демонстрират своето превъзходство. Европа остава в сърцето на олимпийското движение, а 2026 година ще предостави на нашите спортисти още възможности да блеснат на световната сцена, включително на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Вашата ангажираност и страст към европейския спорт са движещата сила за всичко, което постигаме заедно“, пише в поздравлението си президентът на Европейските олимпийски комитети Спирос Капралос, цитиран от Пресслужбата на Лечева.

Домакините от Милано-Кортина 2026 са в напреднала фаза от подготовката за Игрите. След кратката ваканция за Коледа, им предстои финален спринт, защото първите спортисти се очакват в олимпийските села още в края на януари. Те предлагат и последна възможност за покупка на билети - перфектният подарък за празниците, на официалния сайт на Зимните олимпийски игри: Milano Cortina 2026 Official Ticketing – Olympic and Paralympic Winter Games

Весела Лечева изпрати също коледни картички, които бяха дело на малките художници от арт школа „Орхидея“ от град Карлово. Децата претвориха олимпийската идея, свързана с Игрите през 2026 година.

