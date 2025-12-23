Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Международният кънки съюз иска обединено световно първенство

Международният кънки съюз иска обединено световно първенство

  • 23 дек 2025 | 12:35
  • 184
  • 0
Международният кънки съюз иска обединено световно първенство

Международният кънки съюз (ISU) възнамерява да обедини Световните първенства по бързо пързаляне с кънки, шорттрек, фигурно пързаляне и синхронно пързаляне, а концепцията ще бъде представена през пролетта на 2026 година, обявиха от ISU.

Съветът на централата вече е одобрил предпочитания домакин за състезанията, а работата по оценка на осъществимостта на проекта ще продължи до 2026 година.

Планирано е Европейското първенство по фигурно пързаляне през сезон 2027/2028 да се състои в Швеция, Литва ще приеме Световното първенство по фигурно пързаляне за юноши, а Република Корея ще бъде домакин на турнира Четирите континента.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Алберт Попов: Днес просто не се получи

Алберт Попов: Днес просто не се получи

  • 22 дек 2025 | 16:50
  • 1319
  • 1
Калин Златков: Надявам се след Нова година да гоня и точките

Калин Златков: Надявам се след Нова година да гоня и точките

  • 22 дек 2025 | 16:17
  • 1477
  • 0
Алберт Попов с 23-о място на слалома в Алта Бадия

Алберт Попов с 23-о място на слалома в Алта Бадия

  • 22 дек 2025 | 15:50
  • 5362
  • 6
Четиримата италиански знаменосци за ЗОИ в Милано и Кортина получиха флага на страната от президента Серджо Матарела

Четиримата италиански знаменосци за ЗОИ в Милано и Кортина получиха флага на страната от президента Серджо Матарела

  • 22 дек 2025 | 15:16
  • 1013
  • 0
Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев

Александра Фейгин получи плакет от инвеститора на комплекс “СамЕлион“ в Самоков Петър Георгиев

  • 22 дек 2025 | 14:19
  • 838
  • 1
Кейли Хъмфрис след първата си победа като майка: Чувството е страхотно да се ​​върна на върха след три години

Кейли Хъмфрис след първата си победа като майка: Чувството е страхотно да се ​​върна на върха след три години

  • 22 дек 2025 | 13:14
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 8202
  • 15
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 5509
  • 8
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 10560
  • 21
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 2290
  • 2
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 4592
  • 13
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 9610
  • 22