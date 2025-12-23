Бивш шампион на UFC обмисля боксова кариера

Робърт Уитакър иска да навлезе в света на бокса, след като приключи кариерата си в UFC.

Уитакър (26-9 в ММА, 17-7 в UFC) е наблюдавал как бившите шампиони на UFC, Андерсън Силва и Тайрън Удли, се изправят един срещу друг на галавечерта с основен мач Антъни Джошуа срещу Джейк Пол в петък в „Kaseya Center“ в Маями, където Силва спечели с технически нокаут. Други известни имена като Нейт Диас, Тони Фъргюсън и Хорхе Масвидал също направиха преход към бокса, а Уитакър се надява да последва примера им.

„Да, със сигурност ме интересува“, заяви Уитакър в своя подкаст „MMArcade“. „Определено ме интересува, особено ако не се налага да минавам през целия боксов път, както много други момчета. Ако мога да премина директно към тези... момчета от UFC, които влизат в бокса и правят такива битки. Знаете за какво говоря.“

„Мисля, че там могат да се изкарат пари. Мисля, че това ще ме поддържа във форма. Определено е аспект от спорта, който ми харесва. Винаги съм обичал страйкинга. Да се преместя в тази сфера би било страхотно. Би било приятна и свежа промяна.“

Уитакър не се е състезавал, откакто загуби с неединодушно съдийско решение от Рение де Ридер на UFC on ABC 9, което беше втората му поредна загуба.

Преди това бившият шампион в средна категория беше в серия от две последователни победи над Паоло Коста и Икрам Алискеров.