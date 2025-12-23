Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg“
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бивш шампион на UFC обмисля боксова кариера

Бивш шампион на UFC обмисля боксова кариера

  • 23 дек 2025 | 10:42
  • 257
  • 0

Робърт Уитакър иска да навлезе в света на бокса, след като приключи кариерата си в UFC.

Уитакър (26-9 в ММА, 17-7 в UFC) е наблюдавал как бившите шампиони на UFC, Андерсън Силва и Тайрън Удли, се изправят един срещу друг на галавечерта с основен мач Антъни Джошуа срещу Джейк Пол в петък в „Kaseya Center“ в Маями, където Силва спечели с технически нокаут. Други известни имена като Нейт Диас, Тони Фъргюсън и Хорхе Масвидал също направиха преход към бокса, а Уитакър се надява да последва примера им.

„Да, със сигурност ме интересува“, заяви Уитакър в своя подкаст „MMArcade“. „Определено ме интересува, особено ако не се налага да минавам през целия боксов път, както много други момчета. Ако мога да премина директно към тези... момчета от UFC, които влизат в бокса и правят такива битки. Знаете за какво говоря.“

„Мисля, че там могат да се изкарат пари. Мисля, че това ще ме поддържа във форма. Определено е аспект от спорта, който ми харесва. Винаги съм обичал страйкинга. Да се преместя в тази сфера би било страхотно. Би било приятна и свежа промяна.“

Уитакър не се е състезавал, откакто загуби с неединодушно съдийско решение от Рение де Ридер на UFC on ABC 9, което беше втората му поредна загуба.

Преди това бившият шампион в средна категория беше в серия от две последователни победи над Паоло Коста и Икрам Алискеров.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Трогателното сбогуване на Нешка Робева с Боян Радев

Трогателното сбогуване на Нешка Робева с Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 23:39
  • 2211
  • 3
БНФК обвини член на УС на федерацията, той отговори

БНФК обвини член на УС на федерацията, той отговори

  • 22 дек 2025 | 16:54
  • 1006
  • 1
„Виждам Джошуа Ван като боксова круша“: Манел Капе обещава да унищожи новия шампион на UFC

„Виждам Джошуа Ван като боксова круша“: Манел Капе обещава да унищожи новия шампион на UFC

  • 22 дек 2025 | 16:05
  • 1601
  • 0
Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

  • 22 дек 2025 | 15:46
  • 672
  • 0
Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба

Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба

  • 22 дек 2025 | 13:53
  • 648
  • 0
Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

  • 22 дек 2025 | 12:45
  • 3936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 23 дек 2025 | 11:00
  • 1342
  • 6
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 4690
  • 10
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 2675
  • 6
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 7565
  • 17
Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

Ще продължи ли победната серия на Арсенал срещу Кристъл Палас?

  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 3404
  • 2
Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

Sesame НБЛ продължава с предпразничен кръг

  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1869
  • 0