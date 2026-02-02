Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

  • 2 фев 2026 | 11:08
  • 247
  • 0
Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

Пади Пимблет определено изпита удоволствие, наблюдавайки как Дан Хукър губи от Беноа Сен Дени.

Сблъсъкът в лека категория беше основен подгряващ двубой на UFC 325 в Сидни, а Сен Дени спечели по впечатляващ начин. Той свали Хукър на земята във втория рунд и постигна успех с технически нокаут, след като го притисна с опити за събмишън и удари в партер.

Преди двубоя Хукър беше въвлечен в грозна словесна война с Пимблет. Британецът направи груб коментар, замесващ майката на Хукър, за да критикува граплинга му, а Хукър отговори, като спомена името на починал от самоубийство приятел на Пимблет.

Излишно е да казваме, че Пимблет хареса видяното в събота.

„Хубаво е да видя Дан нокаутиран след глупостите, които говореше“, заяви Пимблет във видео в своя YouTube канал. „Той вероятно се е радвал на моята загуба миналата седмица. Сигурно е гледал с омраза. Аз обаче не бях довършен.“

Самият Пимблет идва след загуба, след като отстъпи с единодушно съдийско решение на Джъстин Гейджи в главната битка на UFC 324 миналата събота. Гейджи надигра Пимблет в продължение на пет рунда, за да си осигури победата и временната титла в лека категория.

За Гейджи вероятно предстои обединителен двубой с безспорния шампион Илия Топурия, докато Пимблет има време да обмисли възможностите си, след като претърпя първата си загуба в UFC. Той звучи по-заинтересован от мач със Сен Дени, отколкото от уреждане на враждата си с Хукър в октагона.

„Наистина харесвам Беноа Сен Дени“, каза Пимблет. „Мисля, че е много свестен пич и харесвам стила му на бой. Той влиза, за да се бие. Надявам се да се справи добре, но очевидно, ако той е следващият за мен, ще бъде довършен.“

След победата си Сен Дени предизвика няколко потенциални опоненти, насочвайки се към имена от върха на дивизията като Гейджи, Макс Холоуей, Чарлс Оливейра и Арман Царукян. Името на Пимблет не беше споменато.

