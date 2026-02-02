Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

Пади Пимблет определено изпита удоволствие, наблюдавайки как Дан Хукър губи от Беноа Сен Дени.

Сблъсъкът в лека категория беше основен подгряващ двубой на UFC 325 в Сидни, а Сен Дени спечели по впечатляващ начин. Той свали Хукър на земята във втория рунд и постигна успех с технически нокаут, след като го притисна с опити за събмишън и удари в партер.

Преди двубоя Хукър беше въвлечен в грозна словесна война с Пимблет. Британецът направи груб коментар, замесващ майката на Хукър, за да критикува граплинга му, а Хукър отговори, като спомена името на починал от самоубийство приятел на Пимблет.

Излишно е да казваме, че Пимблет хареса видяното в събота.

„Хубаво е да видя Дан нокаутиран след глупостите, които говореше“, заяви Пимблет във видео в своя YouTube канал. „Той вероятно се е радвал на моята загуба миналата седмица. Сигурно е гледал с омраза. Аз обаче не бях довършен.“

Самият Пимблет идва след загуба, след като отстъпи с единодушно съдийско решение на Джъстин Гейджи в главната битка на UFC 324 миналата събота. Гейджи надигра Пимблет в продължение на пет рунда, за да си осигури победата и временната титла в лека категория.

За Гейджи вероятно предстои обединителен двубой с безспорния шампион Илия Топурия, докато Пимблет има време да обмисли възможностите си, след като претърпя първата си загуба в UFC. Той звучи по-заинтересован от мач със Сен Дени, отколкото от уреждане на враждата си с Хукър в октагона.

„Наистина харесвам Беноа Сен Дени“, каза Пимблет. „Мисля, че е много свестен пич и харесвам стила му на бой. Той влиза, за да се бие. Надявам се да се справи добре, но очевидно, ако той е следващият за мен, ще бъде довършен.“

След победата си Сен Дени предизвика няколко потенциални опоненти, насочвайки се към имена от върха на дивизията като Гейджи, Макс Холоуей, Чарлс Оливейра и Арман Царукян. Името на Пимблет не беше споменато.